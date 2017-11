Ni te imaginas el contenido del papel que acompaña al super héroe

Esta fue la ofrenda de un niño por la salud de su abuelo. La nota es conmovedora

Esta imagen le ha dado la vuelta al mundo, y no es para menos. La tierna ofrenda de un niño de colegio, que entregó su juguete preferido, fue la forma de pedirle a Dios que curara a su abuelo.

Sol Yturralde, profesora de religión de un plantel educativo en Guayaquil, Ecuador, encontró el Spiderman (hombre araña) en la capilla, con la nota que decía “Diosito, te regalo a mi Spiderman, pero cura a mi abuelito de cáncer”.

[😭💔] Una amiga es profesora en una escuela y hoy entró a la capilla y encontró esto en el altar: pic.twitter.com/wCdaLduuFY — Belen Bonnard (@BelenBonnard) October 26, 2017

La conmovida maestra tomó una fotografía y la subió a sus redes sociales diciendo “Dios me ha concedido el mejor trabajo del mundo… recen por el abuelito de mi enano : )”. Sin esperarlo la imagen se volvió viral y los mensajes han sido de solidaridad pidiendo por la salud del abuelo.

En entrevista con el portal Aciprensa, Yturralde contó que: “Los miércoles y viernes hacemos misa en el colegio. Un día entré a la capilla a dejar todo listo para el padre. Entonces, entro y veo a este Spiderman sobre el altar. Mi primera reacción fue decir ‘¡Estos niños!’. Me acerqué y debajo del brazo tenía el papelito. Lo leí, me conmoví y se me cayeron hasta las lágrimas”.