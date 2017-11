BuenosDíasLA: Lucha a favor de vendedores ambulantes continúa

Areola solidaria: una alternativa tras el cáncer de mama Maquillista latina ayuda a sanar el autoestima de sobrevivientes de esta enfermedad a través de la técnica de micropigmentación Hace cinco años que Mabell Martínez logró sobrevivir al cáncer de mama pero eso le costó perder sus senos y dejar de sentirte mujer. “Lo único que me importaba era vivir para mi hijo, por mi esposo y por mí misma”, dice. En el hospital donde le practicaron la mastectomía en Los Ángeles, le pusieron implantes pero que en lugar de areolas y pezones, le quedaron dos grandes cicatrices. Cuando Martínez, de 33 años de edad, acudió a la ciudad de Torrance a ver a Rebeca Sotelo —una especialista en maquillaje permanente— para que le ayudara a reconstruir sus cejas que había perdido a causa de las quimioterapias, le contó que era sobreviviente de cáncer. Sotelo quien también es especialista en la técnica de reconstruir mamas a través de la micropigmentación le habló de este proceso que consiste en introducir pigmentos orgánicos debajo de la primera capa de la piel en la epidermis. “Este sistema de reconstrucción fue creada en España por la enfermera Dolores Peña quien trabaja en el área de oncología. Ella le llamó areola solidaria” cuando se hace manera altruista, explica. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Nov 5, 2017 at 9:36am PST