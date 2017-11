Decision de DHS prolonga la angustia de centroamericanos amparados con TPS

"¿Qué va a pasar con nosotros", se preguntan presas de la incertidumbre

“¡Oh my God! ¡No lo puedo creer! Lo único que están haciendo al posponer por seis meses la decisión de extendernos o no el TPS a los hondureños es prolongar nuestra angustia”, exclamó desesperada y triste Guisel Martínez, una hondureña beneficiada por el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde 1994.

El Departamento de Seguridad de la Nación (DHS) no tomó una decisión sobre la ampliación del TPS para los hondureños hasta no estudiarlo, con lo que automáticamente dicho alivio se renueva por seis meses. En ese tiempo, van a analizar si lo amplían o no. En tanto, cancelaron el TPS para los nicaragüenses, y lo autorizaron solo por 12 meses más para darles tiempo a que se preparen a regresar a su país.

“Es inhumano lo que quieren hacer con nosotros. Este gobierno está jugando con el estado emocional de las familias, jóvenes y niños. Solo nos quieren dar migajas”, se lamentó Martínez, quien trabaja en la limpieza de oficinas y es madre de cuatro hijos nacidos en Estados Unidos. Los chicos tienen 21, 18, 12 y 1 año de edad.

Agregó que no esperan nada bueno de esta administración. “Regresar a Honduras no es una opción. Hay mucha delincuencia, vandalismo y crimen. Aquí trabajamos”, enfatizó.

Martha Arévalo, líder de la organización comunitaria CARECEN, señaló que la decisión de suspender el TPS para los nicaragüenses y dar una extensión de seis meses a los hondureños, crea incertidumbre, terror, miedo y los deja en el limbo. “Es una estrategia para hacer sufrir a la comunidad amparada con este alivio. Son familias con niños que llevan más de 20 años en el país. No se merecen este trato”, indicó.

Agregó que no está todo perdido y lucharán hasta el último minuto para que el TPS siga para haitianos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses.

Los nicaragüenses son el grupo más pequeño de todos los centroamericanos amparados con el TPS. Arévalo calculó que son poco más de 5,000. “La mayoría viven en la Florida”, mencionó.

El Congreso estableció el TPS en 1990. El alivio torga un permiso de trabajo renovable cada 18 meses y evita la deportación de inmigrantes de ciertos países para protegerlos de la inestabilidad de su patria a causa de desastres naturales y conflictos armados.

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que la decisión de terminar con el programa TPS, “un programa migratorio que ha salvado las vidas de miles y miles de familias, es nefasta y cruel”.

Y dejó muy claro que “Trump está obligando a todos estos inmigrantes legales a poner sus vidas en un trampolín y poco a poco empujarlos al mundo de las sombras como indocumentados o arriesgarse a ser deportados”.

Remarcó que las familias amparadas por TPS han forjado raíces y aportan positivamente a esta nación. “Se debe legalizar permanentemente a estas familias, no deportarlas”, sentenció.

Los salvadoreños

Los salvadoreños con TPS esperan para enero información del DHS sobre si les ampliarán este programa.

Verónica Lagunas, una salvadoreña amparada con el TPS desde 2001, reconoció que la noticia dada a nicaragüenses y hondureños la llena de angustia.

“No se ve venir nada bueno para nosotros los salvadoreños. Estoy muy preocupada. Cuando fuimos de cabildeo a Washington D.C. nos dimos cuenta que no nos consideran a los tepesianos como personas. Nos ven como lo peor cuando nosotros aportamos a la economía de este país”, señaló.

Lagunas y su familia huyeron de El Salvador después de los terremotos de principios de 2001 en ese país. Aquí se convirtió en madre de dos hijos, un niño de 13 años y una niña de 8 años. Ella trabaja como conserje desde hace 14 años.

“Algo se reconstruyó en El Salvador después de los terremotos, pero se vinieron las pandillas criminales de las Maras. Es imposible regresar para nosotros. Preferimos irnos a otro país antes que a El Salvador”, aseguró.

Pero esta beneficiada con el TPS dijo que a pesar del miedo a que les desaparezcan este programa, van a pelear con todo. “Esto es el comienzo de una lucha. Es un despertar porque ahora sí muchos salvadoreños que no creía, que pudiera cancelarse el TPS van a salir a las calles a dar la pelea“, anticipó.

En mayo, el secretario del Departamento de Seguridad de la Nación, John F. Kelly anunció que el TPS para los haitianos durará solo seis meses más para darles tiempo de prepararse para volver a Haití. La fecha de retorno para casi 50,000 haitianos vence en enero de 2018, a menos que la presión comunitaria haga cambiar dicha política.

De El Salvador, hay 205,000 amparados con el TPS; 30,000 de Honduras y menos de 6,000 de Nicaragua.

Luis Fuentes, organizador del Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios (SEIU) sección USWW en Los Ángeles dijo que la decisión del DHS deja entre la espada y la pared a los amparados con el TPS. “Extiende la incertidumbre y la preocupación”, sostuvo. Un alto número de los miembros de esta sección sindical son conserjes amparados con el TPS.