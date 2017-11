Las consecuencias legales del acoso sexual

Si has sido víctima de esto, no te quedes callada y denúncialo

El escándalo por acusaciones de acoso sexual en contra de importantes figuras de Hollywood y en la Legislatura de California han reactivado este tema que siempre está presente en el lugar de trabajo, donde es inevitable el contacto físico entre personas.

Pero ¿qué es? ¿Cuándo un gesto amigable y solidario se pasa la raya? y ¿cuáles son las consecuencias legales de esto?

En realidad no hay una definición exacta. Un abrazo, una palmadita en la espalda y y hasta un apretón de manos puede ser acoso, dependiendo de la situación. Pero en general tiene que ver con anticipos o comentarios sexuales no deseados, bromas sexuales y/o solicitud de favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual.

También tiene que ver con que la sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente y el rechazo de tal conducta se utiliza como base para decisiones de empleo que afectan a dicha persona, o tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el desempeño laboral de un individuo.

Además, tiene que ser severo, persistente o lo suficientemente fuerte para hacer que el entorno amenazante o incómodo.

Ejemplos

Los ejemplos varían, dependiendo del caso, pero abarcan desde manoseos, pellizcos, palmaditas o roces deliberados, hasta miradas lascivas, comentarios homófobos, gestos con una connotación sexual. También incluye envío de correos electrónicos y mensajes de texto no deseados y con connotaciones sexuales, tocamientos y contactos físicos innecesarios.

Y no necesariamente deben ser físicos. Hacer comentarios o insinuaciones sexuales, contar chistes de carácter sexual o preguntar sobre fantasias eróticas, transformar las discusiones laborales en conversaciones sobre sexo y solicitar favores sexuales vinculándolos a una promoción son claros ejemplos de esto.

También lo son exhibir fotos, calendarios, fondos de pantalla de computadora u otro material sexual y hasta un silbido.

Y estas acciones no necesariamente deben tener lugar durante horas de trabajo. Las cortes tienden a admitir estas acusaciones aunque sucedan fuera de las horas laborales, siempre y cuando estén ligadas al empleo.

Algunas cosas que hay que tener en cuenta son que la víctima, así como el hostigador, puede ser una mujer o un hombre. La víctima no tiene que ser del sexo opuesto. El hostigador puede ser el supervisor de la víctima, un agente del patrón, un supervisor en otra área, un compañero de trabajo o alguien que no sea un empleado. No es necesario que la víctima sea la persona hostigada, también puede ser alguien afectado por la conducta ofensiva. El hostigamiento sexual ilegal se puede producir sin daño económico o despido de la víctima, indica la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), entidad que protége a los trabajadores.

De acuerdo con la EEOC, ellos reciben alrededor de 15,000 quejas por acoso sexual cada año y alrededor del 11 por ciento de estas fueron archivadas por hombres.

Castigos

Si alguien es víctima de acoso sexual en el trabajo, debe presenter una queja formal con recursos humanos, quedando sentada por escrito. Luego se procede a una investigación y si hay pruebas del acoso, el acosador puede ser reasignado, suspendido – y si la acción es grave – despedido.

También es probable que la víctima presente una demanda contra el empleador o contra la persona acosadora misma por daños y perjuicios, estrés emocional y el costo de la representación legal.

QUEJAS

Si crees haber sido víctima de acoso sexual en el trabajo, puedes presentar una queja con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) llamando al (800) 669-4000.