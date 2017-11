Restaurante del Este de Los Ángeles es clausurado por insalubridad

Médico detalla los peligros de comer en lugares insalubres

Martha asegura que hace unos días, después de ir a comer tacos a un restaurant del Este de Los Ángeles, se enfermó gravemente y esto le preocupó.

“Yo me comí un taco, pero después me sentí muy mal”, asegura la mujer, quien pidió no reveler su apellido.

Martha dijo que llegó al restaurante Taco Man localizado en la esquina de las Calles Mednik y Floral y “tuve como una intoxicación alimenticia”.

Posteriormente contactó a las autoridades y descubrió que el restaurante tiene varias fallas de salubridad.

El Departamento de Salud del condado de Los Ángeles (DPH) indicó que el 28 de septiembre su personal realizó una investigación en el lugar después de recibir quejas y confirmó que estaban justificadas.

“La revisión de cumplimiento se realizó el 2 de octubre de 2017 para discutir las violaciones relacionadas con el propietario que opera sin un permiso de salud público válido”, añade el comunicado del Departamento de Salud. “El operador fue dirigido a suspender la operación de inmediato”.

El DPH descubrió que el restaurante tenía un lavadero sin agua caliente. Taco Man cerró sus puertas la semana pasada y en su página de Internet explican que es debido a una “remodelación”.

Los riesgos de comer en lugares insalubres

El doctor Víctor Carabello, quien recientemente adquirió una clínica adyacente al local de Taco Man, describió que había comida en el suelo en la parte trasera del local.

“Esto es muy asqueroso, la gente se puede enfermar”, dijo el doctor, quien también contactó a las autoridades locales para hacer el reporte.

El doctor Carabello dijo que comer en lugares insalubres es muy peligroso y puede causar varias enfermedades.

“Puede causar tifoidea por la falta de higiene, diarrea, envenenamiento de comida y hasta podría causar la muerte”, explicó el doctor. “Las personas con bajas defensas o con enfermedades como la diabetes pueden sufrir mayores riesgos si comieran en lugares como este”, aseveró.

La oficina de la supervisora Hilda Solís, quien representa el área, también se involucró y dio el “seguimiento apropiado” para trabajar en conjunto con el Departamento de Salud y la estación del Sheriff del Este de Los Ángeles.

“Según el DHP, el establecimiento se ha cerrado y no debería estar funcionando en este momento. Por el momento, estamos esperando una actualización oficial del departamento”, dijo Jessie Gómez, portavoz de la supervisora.

La Opinión intentó obtener un comentario por parte del restaurant, pero no recibió respuesta al cierre de este artículo.

Para reportar problemas de salubridad con algún establecimiento en el condado de Los Ángeles, llama al DPH al (800) 700-9995 o haga su queja online en http://publichealth.lacounty.gov.