BuenosDíasLA: ¡Asómbrate! Recibe hasta 7 árboles—gratis y a domicilio

Su pasión por el chocolate la lleva a crear una empresa familiar "Todos en mi familia, pusieron una semilla para abrirla", reconoce Andrea Santillán, una joven emprendedora Andrea Santillán nunca se le ocurrió que un antojo por unas fresas con chocolate la llevarían a convertirse en una empresaria en Los Ángeles. “Hace siete años, me vine de México a buscar el sueño americano. Yo era fotógrafa de maternidad y mi idea era seguir con la fotografía. Un día que se me antojaron unas fresas con chocolate, me fui al Internet, a ver cómo las podía hacer yo misma”, recuerda. Esta joven de 31 años dice que en los primeros intentos, el chocolate se le quemó. “Me di cuenta que no era tan sencillo pero no desistí. Seguí viendo más y más videos en YouTube. A veces no entendía porque eran en otros idiomas pero seguía los pasos de grandes chocolateros que tienen tutoriales. Comencé a apasionarme más y más”, dice. Conforme fue conociendo y aprendiendo a trabajar el chocolate, se le vino la idea de establecer una chocolatería en Los Ángeles tipo europeo pero con sabores mexicanos. Se lo comentó a su novio Óscar Maldonado, ahora esposo, y como él traía la idea de abrir una cafetería, decidieron que era mejor una chocolatería. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión #aureliaventura #laopinion #laop #chokolatta #chokolattala #womanpower #entrepreneur #emprendedora #andreasantillan #oscarmaldonado #chocolateria #losangeles #la

