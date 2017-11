Fin del TPS hunde en la tristeza a nicaragüenses de Los Ángeles amparados con este programa

Se estima que en California viven alrededor de 1,500 nicaragüenses son beneficiados con este alivio migratorio

Tan triste se sintió Roberto Núñez al saber que la administración del presidente Trump decidió terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 5,000 nicaragüenses amparados con este programa, que decidió faltar a su trabajo de limpieza en una fábrica.

“Me siento muy mal. Me duele la cabeza y hasta el hambre se me quito. ¡Imagínese! ¿Qué voy hacer a Nicaragua? No tengo nada allá. Todo lo perdí. Estoy todo enfermo. Tengo la presión muy alta y el colesterol molestándome el corazón”, dice Roberto Núñez de 72 años, residente de Pomona, California.

El mundo se le vino encima a los nicaragüenses amparados con el TPS luego de que el Departamento de Seguridad de la Nación anunció el lunes por la tarde que el programa se acaba y solo podrán quedarse hasta enero de 2019. El TPS permite a sus beneficiarios un permiso de trabajo que se renueva cada 18 meses y evita su deportación.

A los hondureños con TPS, el Departamento de Seguridad de la Nación (DHS) les dijo que les extenderá este alivio por seis meses en tanto estudia si lo continúa o lo cancela.

“Tengo 17 años renovando el TPS. Me lo dieron en 1999. Por la situación en Nicaragua, yo salí en 1985 con mis tres hijos rumbo a México. Para poder darles una vida mejor, los dejé en México y yo me vine a los Estados Unidos a trabajar”, cuenta Núñez.

A su edad, Núñez aún trabaja ocho horas diarias para ayudar a sus hijos en México. “Uno como padre latino nunca acaba de criar y ayudarlos”, dice.

Y de una cosa si está seguro, no se va a regresar a Nicaragua en enero de 2019 cuando se acabe el TPS para los nicaragüenses. “Voy a luchar y agarrarme de dónde sea”, asegura con la voz queda y apesadumbrada.

Julio Cardoza, director de la Casa Nicaragua en Los Ángeles calcula que en California entre San Francisco y Los Ángeles viven alrededor de 1,500 nicaragüenses con TPS.

“Lo primero que les pedimos por mientras preparamos una estrategia es que tomen las cosas con calma. Por lo menos no hay peligro de deportaciones por un año más”, indica.

Anuncia que este miércoles 8 de noviembre a las 10:00 a.m. en el edificio federal que alberga las oficinas de Migración en el centro de Los Ángeles por la calle Ángeles van a tener una conferencia de prensa sobre los nicaragüenses con TPS y darán a conocer las alternativas legales que se pueden explorar en busca de un posible alivio migratorio.

Nicaragua no está preparado

Alma Rosa Romero, una nicaragüense naturalizada estadounidense, lamentó la decisión de cancelar el TPS para sus compatriotas. “Es una noticia muy triste porque la economía de Nicaragua no está como para que los Tepesianos regresen. Aún los que viven allá pasan muchos problemas económicos”, sostiene.

Romero quien salió de Nicaragua tras que se aprobó una ley para considerar adultos a los menores de 15 años dice que ella ha podido viajar a su país y ver las necesidades. “Tengo dos hijos que son profesionales y yo tengo que mandarles remesas porque no ganan ni 500 dólares al mes”, expone.

Si bien, reconoce que no tienen peligrosas pandillas como Las Maras que mantienen aterrorizada a Honduras y El Salvador, sí hay muchos robos y asaltos a causa de la pobreza.

Recalca que la situación económica en Nicaragua no está para recibir a más de 5,000 nicarag ü enses con TPS.

“Mi sobrina es periodista y trabaja en un centro de llamadas porque no hay trabajo. Otro sobrino tiene dos maestrías, y solo consiguió empleo como profesor ayudante porque no hay ocupaciones. Mi hijo es economista y está como agente vendedor en un negocio de ventas de carros. Si vende gana, si no, nada”, dice Romero quien trabaja como recamarera en un hotel.

Recomendaciones legales

El abogado en migración, Daniel Sharp – director legal de CARECEN – dijo que la renovación del TPS por seis meses para hondureños y 12 meses para nicaragüenses no será de manera automática.

“Tienen que solicitar de nuevo el permiso de trabajo y pagar los 410 dólares que cuesta el trámite, más el costo de las huellas, para hacer un total de 495 dólares”, precisó.

Sin embargo, puntualizó que toca esperar a que se publiquen los detalles en los próximos días.

Sharp estimó que un 15% de los amparados actualmente con el TPS podrían calificar para obtener la residencia bajo un fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito que permite a ciertos “tepesianos” (nicaragüenses, salvadoreños y hondureños) ajustar su estatus cuando tienen familiares con hijos mayores de 21 años o esposos que son ciudadanos sin tener que salir del país.

“Mi recomendación es que los amparados con el TPS busquen asesoría legal cuanto antes porque para el 15% del total, puede haber solución migratoria”, expuso.

El experto en migración confió que quienes más le preocupan son aquellos que no tienen ninguna opción porque después de más de 20 años de vivir en Estados Unidos se encontrarán en una situación crítica y sin estatus, si no hay acción legislativa en Washington, D.C.

“Mi esperanza es que si el gobierno de Estados Unidos hace una investigación objetiva, no políticat de las condiciones de El Salvador y Honduras, países que tienen las cifras más altas del mundo en violencia, van a extender al menos el TPS a hondureños y salvadoreños”, señaló.

Por lo pronto, recomendó a todos los tepesianos, participar en la campaña del TPS para conseguir una solución legislativa en el Congreso.