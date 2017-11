Podrá este latino unir a la #raza para derrotar a Trump en 2020

El demócrata Julián Castro, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de la administración de Barack Obama, dio a entender que sería un potencial candidato a la presidencia en 2020, señalando ante una audiencia en una cumbre de votantes latinos en San Antonio, Texas “que podría hacerlo”.

“I might,” Julian Castro says of running for president in 2020 pic.twitter.com/PAVaDDALPG

— Jeremy Wallace (@JeremySWallace) November 5, 2017