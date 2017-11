¿Por qué se siente Toni Costa el hombre más afortunado del mundo?

Gracias a Dios y a la vida por la maravillosa familia que me dio….. @AdamariLopez @Alaia os amo!💕 . #familiacostalopez #eltiempodediosesperfecto #familia #adamarilopez #alaïa #alaïacostalopez #todossomostios #family #love #amor

A post shared by Toni Costa (@tonicosta4) on Nov 7, 2017 at 7:40am PST