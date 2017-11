Concejal de Adelanto es acusado de aceptar sobornos

Las acusaciones de una denuncia criminal contra un concejal de Adelanto, una ciudad en el condado de San Bernardino, van desde supuestamente aceptar sobornos hasta pedirle a un hombre —que resultó ser un agente encubierto del FBI— que quemara su restaurante para cobrar el pago del seguro, según dio a conocer hoy el LA Times.

La Fiscalía federal dijo en un comunicado que Jermaine Wright, de 41 años de edad, fue detenido la noche del martes como parte de una operación encubierta para probar conducta inapropiada en la ciudad.

La Fiscalía señala que a inicios de 2017 un informante presentó a Wright con un hombre -agente encubierto- quien se hizo pasar como dueño de un negocio de cultivo de marihuana.

Por su parte, en la denuncia se señala que el concejal habría aceptado votar a favor de una medida para expandir las áreas para el cultivo de la hierba a cambio de 20,000 dólares.

En ese momento no hubo intercambio de dinero; sin embargo, fue hasta el mes pasado que el agente encubierto le dio a Wright 10,000 dólares como pago para una futura ayuda del concejal para el beneficio de los negocios de marihuana, de acuerdo a la queja.

Wright también habría cofesado un complot separado, en el cual buscaba contratar a un hombre, que resultó ser otro agente encubierto, para que quemara un restaurante de su propiedad llamado Fat Boyz, y así cobrar el seguro, dinero que hubiera ascendido a 300,000 dólares, según la Fiscalía.

Wright apareció ayer en corte para su audiencia; sin embargo, Angela Viramontes —su defensora pública— pidió que esta sea pospuesta hasta el lunes, pedido que fue aceptado.

El concejal deberá ver al juez el 13 de noviembre, día que se decidirá si podrá salir libre bajo fianza; mientras, permanecerá bajo custodia.

“El caso inició luego de recibir quejas de ciudadanos y otras fuentes sobre una supuesta corrupción en la ciudad de Adelanto… La investigación continúa”, dijo ayer para el medio The Sun el asistente de la Fiscalía, Joseph Widman.

«Estoy decepcionado… De ser cierto, lo que hizo está totalmente fuera de lugar. No me esperaba que alguien de su calibre participara en algo como esto”, dijo para el medio The Sun.