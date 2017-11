Incendio destruye edificio comercial en Santa Ana

Bomberos lucharon por más de dos horas para apagar un incendio que dejó daños por más de un millón de dólares en un edificio comercial de Santa Ana.

El siniestro se reportó a las 2:25 a.m. en la esquina de las calles Bristol y Hesperian. No fue hasta pasadas las 4:30 a.m. que los bomberos lograron detener la propagación de las llamas, informó la Autoridad de Bomberos del condado de Orange.

El inmueble albergaba el negocio de mudanza Discount Movers, que comparte espacio con una tienda de pinturas Sherwin-Williams, que no se vio afectada por las llamas, ya que los separa una pared contra incendios.

Alrededor de 75 bomberos lucharon contra el fuego.