Los Ángeles es sede del “Encuentro de las Américas”

Un festival cultural que junta a 13 compañías de varios países

Artistas de Canada, México, Cuba, Perú y Colombia se juntan con el talento local para celebrar el Encuentro de Las Américas, en un evento que tiene como anfitrión al The Latino Theater Company.

Producido por Latino Theater Company en asociación con Latinx Theatre Commons, el enorme festival artístico que une a 13 compañías se lleva a cabo en The Los Angeles Theatre Center, hasta el 19 de noviembre.

Entre las companías participantes están 24th Street Theatre de Los Ángeles, CA; Argos Teatro de la Habana, Cuba; Cara Mía Theater Company de Dallas,TX; Compañía Nacional de las Artes de Bogotá, Colombia; Culture Clash de Los Ángeles, CA; Ébano Teatro de Lima, Perú; Ensemble Studio Theatre/LA de Los Ángeles, CA; Guadalupe Cultural Arts Center de San Antonio, TX; Latino Theater Company de Los Angeles, CA; Marga Gómez de San Francisco, CA; Nightswimming de Toronto, ON, Canada; Organización Secreta Teatro, de México City, México; Pregones Theater de El Bronx,NY; y Vueltas Bravas de Bogotá, Colombia.

Además 12 compañías de artistas basados en Los Ángeles, formarán parte de Patas Arriba, un programa nocturno de piezas cortas en el que el público tendrá la oportunidad de disfrutar de un teatro no convencional en espacios no convencionales,— Vault, Sub Lobby, Green Room and Tunnel. Patas Arriba tendrá lugar cada jueves, viernes y sábado.

Un mini-festival, el Cinema & Music, se presenta de forma gratuita los martes y miércoles por la noche, que enlazará las actuaciones musicales con proyecciones de películas apenas estrenadas o por estrenar, entre ellas ‘Chavela’, un nuevo documental sobre la cantante costaricense-mexicana Chavela Vargas y NALIP, una noche de cortometrajes seguida de un concierto de la reconocida cantante Española Patricia Kraus, quien hace su debut en Estados Unidos.

Finalmente, las 26 compañías de teatro trabajarán juntas intercambiando metodologías que culminarán con la creación colectiva de cinco nuevas propuestas que se presentarán el ultimo día del festival. Esta propuesta de colaboración ofrece a los participantes una oportunidad de profundizar en la narrativa y estética del Teatro Latinx y Latino, promoviendo así la misión del evento: crear una comunidad teatral en la que intercambiar ideas y narrativas diferentes y autóctonas.

“Esto es lo que hace de Encuentro un festival internacional único y diferente de cualquier otro festival en el mundo” comenta el Director Artístico de Latino Theatre Company José Luis Valenzuela.

Según Valenzuela, Encuentro de Las Américas es una extensión natural del Encuentro Nacional celebrado hace tres años. “En 2014, exploramos la relación de los latinos estadounidenses y el resto del panorama teatral en los Estados Unidos” , explica. “La cuestión en esta ocasión, con artistas que vienen no solo de USA sino de Canadá, Latinoamérica y el Caribe, es ¿cómo establecer ese diálogo e intercambio?,¿hacia dónde vamos?”

Próximos shows

Jueves Nov. 9

• 12 p.m.: Ropa Intima (4)

• 7:30 p.m.: Ropa Intima (4)

• 8 p.m.: El Apagón / The Blackout (1)

• 8 p.m.: Las mariposas saltan al vacío (2)

• 8 p.m.: Quemar las naves. El viaje de Emma (3)

• 8:30 p.m.: Conjunto Blues (Avalos)

• 9:30 p.m. y 9:50 p.m.: Patas Arriba (Vault, Sub Lobby, Green Room and Tunnel)

Viernes, Nov. 10

• 2:30 p.m.: Las mariposas saltan al vacío (2)

• 7:30 p.m.: Ropa Intima (4)

• 8 p.m.: El Apagón / The Blackout (1)

• 8 p.m.: Las mariposas saltan al vacío (2)

• 8:30 p.m.: Dementia (3)

• 9:30 p.m. y 9:50 p.m.: Patas Arriba (Vault, Sub Lobby, Green Room and Tunnel)

• 10 p.m.: Conjunto Blues (Avalos)

Sábado, Nov. 11 (matinee)

• 10:30 a.m.: Miss Julia (4)

• 2 p.m.: Culture Clash: An American Odyssey (1)

• 2 p.m.: Latin Standards (2)

• 2 p.m.: Miss Julia (4)

• 2:30 p.m.: Dementia (3)

• 2:30 p.m.: Conjunto Blues (Avalos)

Sábado, Nov. 11 (evening)

• 8 p.m.: Culture Clash: An American Odyssey (1)

• 8 p.m.: Miss Julia (4)

• 8 p.m.: Dementia (3)

• 8:30 p.m.: Broken Tailbone (Avalos)

• 9:30 p.m. and 9:50 p.m.: Patas Arriba (Vault, Sub Lobby, Green Room and Tunnel)

• 10 p.m.: Latin Standards (2)

Domingo, Nov. 12 (matinee)

• 2 p.m.: Deferred Action (1)

• 2 p.m.: 10 Million / 10 Millones (2)

• 2 p.m.: Quemar las naves. El viaje de Emma (3)

• 2:30 p.m.: WET: A DACAmented Journey (4)

• 2:30 p.m.: Broken Tailbone (Avalos)

Domingo, Nov. 12 (evening)

• 5:30 p.m.: Deferred Action (1)

• 5:30 p.m.: 10 Million / 10 Millones (2)

• 5:30 p.m.: Quemar las naves. El viaje de Emma (3)

• 6 p.m.: WET: A DACAmented Journey (4)

• 6 p.m.: Broken Tailbone (Avalos)

Jueves Nov. 16

• 8 p.m.: Culture Clash: An American Odyssey (1)

• 8 p.m.: Las mariposas saltan al vacío (2)

• 8 p.m.: Emma (3)

• 8 p.m.: WET: A DACAmented Journey (4)

• 8:30 p.m.: Broken Tailbone (Avalos)

• 9:30 p.m. y 9:50 p.m.: Patas Arriba (Vault, Sub Lobby, Green Room and Tunnel_

Viernes, Nov. 17

• 8 p.m.: Culture Clash: An American Odyssey (1)

• 8 p.m.: Las mariposas saltan al vacío (2)

• 8 p.m.: La Razón Blindada (4)

• 8:30 p.m.: Dementia (3)

• 8:30 p.m.: Broken Tailbone (Avalos)

• 9:30 p.m. y 9:50 p.m.: Patas Arriba (Vault, Sub Lobby, Green Room and Tunnel)

Sábado, Nov. 18 (matinee)

• 2 p.m.: Deferred Action (1)

• 2 p.m.: 10 Million / 10 Millones (2)

• 2 p.m.: Ropa Intima (4)

• 2:30 p.m.: Quemar las naves. El viaje de Emma (3)

• 2:30 p.m.: Conjunto Blues (Avalos)

Sábado, Nov. 18 (evening)

• 7:30 p.m.: Ropa Intima (4)

• 8 p.m.: Deferred Action (1)

• 8 p.m.: 10 Million / 10 Millones (2)

• 8:30 p.m.: Quemar las naves. El viaje de Emma (3)

• 8:30 p.m.: Conjunto Blues (Avalos)

• 9:30 p.m. y 9:50 p.m.: Patas Arriba (Vault, Sub Lobby, Green Room and Tunnel_

Domingo, Nov. 19 (matinee)

• 2 p.m.: El Apagón / The Blackout (1)

• 2 p.m.: Latin Standards (2)

• 2 p.m.: Dementia (3)

• 2:30 p.m.: Miss Julia (4)

• 2:30 p.m.: Conjunto Blues (Avalos)

Domingo, Nov. 19 (evening)

• 7 p.m.: El Apagón / The Blackout (1)

• 7 p.m.: Latin Standards (2)

• 7 p.m.: Dementia (3)

• 7:30 p.m.: Miss Julia (4)

• 7:30 p.m.: Broken Tailbone (Avalos)

En detalle

Qué: Festival cultural ‘Encuentro de Las Américas ‘

Dónde: The Los Angeles Theatre Center 514 S. Spring Street – Los Angeles, CA 90013

Cuándo: hasta el 19 de noviembre

Boletos: varios precios

Información: (866) 811-4111 or www.thelatc.org