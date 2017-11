Menotti no quiere saber nada de Bilardo: Crónica de una invitación rechazada

Es conocido el desencuentro entre los dos estrategas que hicieron campeón del mundo a Argentina... y parece que así seguirá

El “Flaco” César Luis Menotti, campeón del mundo con el seleccionado nacional en Argentina 1978, aseguró hoy que no se sentaría a tomar un café con Carlos Salvador Bilardo, el conductor del equipo que levantó la Copa del Mundo en México 1986, y descartó de esa manera cualquier tipo de acercamiento con su colega, con quien está enemistado desde hace más de 30 años.

“No tuve contacto con Bilardo. No creo que sea para nada importante que tomemos un café, no aporta nada ni resolvería nada, no le veo ninguna razón”, respondió Menotti en una entrevista con Télam Radio a una propuesta de Bilardo en una charla con el periódico La Nación.

Esa posibilidad quedó descartada cuando Menotti, de 79 años, destacó a Télam Radio que no le veía sentido en reunirse con Bilardo, de 78, quien lo sucedió en la dirección técnica del seleccionado argentino. “Cada uno tiene sus ideas y su manera de vivir, no resolvería nada, no le veo razón”, reiteró Menotti.