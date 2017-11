Residentes de Sur L.A. exigen la reparación de sus aceras

Aseguran que tienen años esperando; concejal dice que las quejas se procesan pero hay muchos en espera

Guadalupe Ortiz está cansada de lidiar con el problema de su acera por años.

La residente del Sur de Los Ángeles dijo que la acera desnivelada frente a su casa es debido a las raíces crecidas de un árbol. El problema lo tiene que enfrentar a diario su hijo, quien padece de paralisis cerebral y se transporta en silla de ruedas.

“Hace como seis o siete años llamé a la Ciudad y les dije que yo podía cubrir parte del costo. Entonces me dijeron que costaba como cinco mil dólares arreglar la acera y yo tenía que pagar dos mil dólares”, explicó ayer Ortiz durante una conferencia de prensa afuera de su casa.

Contó que tuvo que retractarse de su posición puesto que esa cantidad era demasiado dinero para ella. Además, dijo, no es su obligación porque es propiedad de la ciudad.

“Nosotros compramos la casa hace 17 años y el árbol ya estaba ahí”, dijo Ortiz. “Quise mandar a tirar el árbol por mi cuenta pero me dijeron [la ciudad] que no podía porque me iba a meter en problemas”, aseveró.

fue entonces que hace un año llamó a la oficina de su concejal local Marqueece-Harris Dawson. Después de inspeccionar la acera le dijeron que la iban a poner en una lista de prioridad pero hasta el momento no obtiene respuesta.

“Me siento muy decepcionada porque no podemos hacer muchas cosas por culpa de la ciudad”, dijo Ortiz. “Yo me he movido para arreglar la banqueta y me dicen que no hay dinero”.

Por su parte, Sonia Gálvez —quien vive a unas cuadras de distancia— dijo enfrentar la misma situación.

La mujer, quien usa una andadera para caminar, dijo que ha vivido en la misma casa por 27 años. Ella y su padre utilizan andadera o silla de ruedas para transportarse.

“Hace como cinco o seis años fueron a revisar la acera, pusieron asfalto y dijeron que regresaban en seis meses a poner cemento y no lo han hecho”, dijo Gálvez.

Ambas mujeres exigieron este martes, junto a organizadores y activistas, que solucionen el problema de sus aceras cuanto antes.

Y agregaron que el problema podría ser solucionado pronto si la ciudad de Los Ángeles llena las vacantes de 5,000 empleos que aprobaron en 2014.

“El presupuesto fiscal de este año muestra que hay 3,600 posiciones para recibir fondos pero continúan vacantes”, explicaron miembros del grupo de Fix LA y la Alianza de californianos para el empoderamimento de la comunidad (ACCE).

El concejal Marqueece Dawson acordó que la ciudad de Los Ángeles necesita inversiones en infraestructura.

“La Ciudad tiene cientos de reparaciones en aceras atrasadas que resultan en una movilidad limitada para los residentes con discapacidades que esperan por meses e incluso años por reparaciones”, dijo el concejal en un comunicado.

Señaló que su oficina ha trabajado “diligentemente” para asociarse con la ciudad para llenar las vacantes y al mismo tiempo restaurar los servicios necesarios.

“Mi oficina habló con la señora Guadalupe Ortiz en mayo y rápidamente procesó su solicitud. De acuerdo con los registros de la ciudad, su reparación de aceras está clasificada como de alta prioridad; sin embargo, ella está en una larga lista de residentes y la Ciudad no ha contratado a suficientes trabajadores para mantenerse al día”, dijo el concejal Marqueece Dawson.

Por su parte, Illena Stern, portavoz con el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Los Ángeles, dijo que hay una confusión con los empleos.

“Los cinco mil trabajos es un compromiso para empleos a nivel de ciudad no para un programa específico como reparar calles”, aseveró.