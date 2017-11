Si recibes este correo por parte de Netflix, mejor ni lo abras

El correo llegó a varios usuarios en Estados Unidos con el asunto: "Notificación de suspensión"

Netflix se ha convertido en un fenómeno de la televisión en internet: más de 110 suscriptores alrededor del mundo y producciones propias —de “Stranger Things” a “House of Cards” y “Orange is The New Black”— que se han convertido en íconos de la cultura popular.

Pero con la fama, llegaron los riesgos. Su nombre y su marca han servido también de pantalla para muchos intentos de estafa y robo de datos a través de la red.

El más reciente llegó en forma de correo electrónico. Es un mensaje que ha sido enviado a varios suscriptores del servicio en Estados Unidos con el asunto de “notificación de suspensión”.

Cuando se abre el correo, se puede leer un mensaje con el logo de la empresa donde se le informa a los usuarios que hay un “problema con el pago” y que se necesita “reiniciar su membresía” con la introducción de los datos bancarios.

El mail, que está en inglés, dice así: “No hemos podido validar tu información de pago para el siguiente ciclo de cobro de tu subscripción, por lo que vamos a tener que suspender tu cuenta si no recibimos una respuesta en las próximas 48 horas”.

Y continúa: “Obviamente queremos tenerte de vuelta, por lo que únicamente debes reiniciar tu cuenta (link) para ingresar tus datos nuevamente y de esa forma continuar disfrutando de todos las series de forma ininterrumpida”.

El mail está acompañado por varias imágenes de las series más recientes de la popular plataforma, como “The Crown” o “House of Cards”. Y al momento se desconoce si llegó a algún usuario de Netflix en América Latina.

De acuerdo al portal de noticias Deadline, el link que está en el texto, que fue enviado a partir de este domingo 5 de noviembre, conduce a una página que no es la oficial de la plataforma de televisión online.

Lo cierto es que no es la primera vez que se utiliza la marca de Netflix para inducir a una estafa.

En agosto pasado, la policía española alertó sobre el uso de una falsa cuenta de Twitter para atraer a incautos a entregar sus datos personales.

BBC Mundo se contactó con Netflix para saber si había algún pronunciamiento sobre el tema, pero aún no se ha recibido ninguna respuesta.