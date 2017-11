Campaña: ‘California es mi hogar’

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en California lanzó ayer la campaña #CAisMyHome (California es Mi Hogar) para presionar a cinco congresistas del Estado Dorado a que den su apoyo a un proyecto que permitiría la legalización de los denominados “soñadores”.

La campaña está dirigida a convencer, antes que termine este año, a los republicanos Paul Cook, Darrell Issa, Devin Nunes, Ed Royce y Mimi Walters para que apoyen una legislación “limpia” que regularice a los “soñadores”, sin perjudicar a otros inmigrantes.

Estos cinco representantes de California son votos clave, pero en este momento son también obstáculos para que el Congreso apruebe el Dream Act, acrónimo en inglés de Development, Relief, and Education for Alien Minors (Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros).

“Exigiremos que hagan lo correcto por sus electores y por su país”, manifestó Jennie Pasquarella, directora de Derechos de los Inmigrantes de ACLU de California.

Royce, Cook, Issa y Walters representan a distritos del sur del estado y —aunque los republicanos han reinado en estas áreas— la composición de los votantes ha ido cambiando y los liberales cada vez ganan más terreno.

Tres de las sillas de estos candidatos están en una lista publicada a comienzos de año donde aparecen los objetivos demócratas para las elecciones del 2018.

Nunes, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, vio su imagen comprometida en mayo último al ir a la Casa Blanca para contrastar información sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2017.

