Celso Piña, el ‘regio’ que se atrevió a tocar cumbias

El acordeonista mexicano con 38 años de exitosa carrera viene a tocarle a sus paisanos de LA

La voz al otro del teléfono suena tibia, las respuestas son frases cortas y pareciera que no hay ningún interés por mostrar todo lo que hay detrás de una exitosa carrera de casi 40 años. Es más, Celso Piña, el personaje en cuestión, ni siquiera se atreve a compararse con otro monstruo del acordeón, Ramón Ayala.

“No, yo creo que no le llego [a su trayectoria]. Tiene muchos más años que yo tocando”, responde Piña cuando se equipara su carrera con la del llamado Rey del Acordeón.

Y aunque tiene algo de razón, también es verdad que la historia de Piña no comenzó cuando grabó su primer disco, en 1980, sino a mediados de los sesenta, cuando se aferró a demostrar que un mexicano –y norteño– también podía tocar cumbias, y que lo podía hacer bien.

“O sea que fue como una carrera que yo me impuse”, contó el músico originario de Monterrey, México. “No había nadie que me grabara; solo se escuchaba la música norteña en Monterrey, pero yo escogí un género que no se escuchaba en ese tiempo aquí. Entonces sí batallé bastante”.

Y luego dice con cierta incredulidad: “Se supone que yo soy el pionero de la música colombiana en [el estado de] Nuevo León”.

En efecto, Piña, quien en los próximos días ofrecerá varios shows por la región, no solo fue el primero en interpretar cumbias en el norte de México, sino que tuvo la osadía de mezclar este popular ritmo con los sonidos norteños que predominan en esa zona.

“Claro, porque soy regio”, dijo el artista conocido como el Rebelde del Acordeón. “Me sale natural como yo toco. Jamás me va a salir una melodía como la hacen los colombianos”. Para quienes no lo saben, “regio” es la versión corta de regiomontano, el gentilicio para los oriundos de Monterrey.

Piña, con todo y lo “tarde” que comenzó a grabar discos, este año celebra 38 años en la industria, y lo hace con el álbum sinfónico “Música es música”, en el que interviene la Orquesta de Baja California. Se trata de un proyecto al que lel artista le traía ganas desde hace mucho tiempo y que comenzó a materializarse luego de que Lila Downs lo invitara a tocar en Oaxaca en un concierto donde participó una orquesta.

Porque Piña también puede presumir que ha colaborado con las meras meras de la escena musical mexicana, como –además de Lila–, Natalia Lafourcade, Ely Guerra, Julieta Venegas y Gloria Trevi.

A California, sin embargo, vendrá con su Ronda Bogotá, y es posible que sea de las últimas veces que visite la región porque por su cabeza ya ronda la idea de retirarse.

“Yo creo que en unos cinco años más, si Dios quiere ya voy a ir pensando en el retiro, porque sí ya es cansado”, dijo Piña, quien tiene 64 años de edad. “Pero antes de colgar el acordeón quiero ir a tocar a Australia; Oceanía es el único continente que me falta para poder decir que toqué en los cinco continentes”.

En detalle

Qué: Celso Piña

Cuándo: hoy 9 pm, en Union Club y sábado en Queen Mary Park

Dónde: Union Club, 4067 W. Pico Blvd, Los Angeles, y Tropicália Music & Taco Festival en el Queen Mary Park, 1126 Queens Hwy., Long Beach

Cómo: boletos para Union Club de $25 a $35; para Tropicália de $85 a $200; informes (323) 737-1159 y unionclubla.com, y tropicaliafest.com