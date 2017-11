BuenosDíasLA: Colecta de cobijas para personas desamparadas

Tristeza y confusión Nicaragüenses que se quedaron sin TPS enfrentan angustia Tan triste se sintió Roberto Núñez al saber que la administración del presidente Trump decidió terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 5,000 nicaragüenses amparados con este programa, que decidió faltar a su trabajo de limpieza en una fábrica. “Me siento muy mal. Me duele la cabeza y hasta el hambre se me quito. ¡Imagínese! ¿Qué voy hacer en Nicaragua? No tengo nada allá. Todo lo perdí. Estoy todo enfermo. Tengo la presión muy alta y el colesterol molestándome el corazón”, dice el hombre de 72 años, residente de Pomona El mundo se le vino encima a los nicaragüenses amparados con el TPS luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes por la tarde que el programa se acaba y solo podrán quedarse hasta enero de 2019. El TPS permite a sus beneficiarios un permiso de trabajo que se renueva cada 18 meses y evita su deportación. A los hondureños con TPS, el DHS les dijo que les extenderá este alivio por seis meses, mientras estudia si lo continúa o lo cancela. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

