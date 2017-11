Senador de Artesia metido en líos por presuntamente invitar a becaria a su casa

Como consecuencia de las acusaciones, al parecer despidió a tres de sus colaboradores más cercanos

El senador estatal demócrata de Artesia, Tony Mendoza, despidió a tres de sus colaboradores más cercanos en el capitolio estatal en Sacramento presuntamente tras las acusaciones hechas al Comité de Reglas del Senado de que a menudo invitaba a su casa a una becaria que buscaba empleo.

Además, según reportó el periódico Sacramento Bee, Mendoza fue acusado de contratar como director de sus oficinas de distrito a Ana Pérez, a pesar de que ella tiene un récord criminal por mentir a un Gran Jurado para cubrir un fraude financiero electoral en la ciudad de Commerce, California.

Según varias fuentes consultadas por el diario de Sacramento, Mendoza invitó a la joven becaria a su casa para revisar currículums (resumes), incluyendo el suyo después de una fiesta en el centro nocturno Mix de la ciudad capital.

La joven mujer era una becaria en la oficina de Mendoza, una posición que se ganó a través de un prestigioso programa estatal anual que coloca a los graduados universitarios en oficinas legislativas durante 11 meses.

Los tres colaboradores de Mendoza en Sacramento que sabían de las invitaciones a la becaria, el jefe de su equipo, Eusevio Padilla; la directora legislative, Adriana Ruelas, y la planificadora de su horario, Stacey Brown, fueron despedidos el 22 de septiembre al parecer en relación con el caso y porque sabían demasiado sobre el comportamiento inapropiado del senador.

Ninguno de ellos quiso comentar para la historia publicada por el Sacramento Bee, ni tampoco se mencionó el nombre de la becaria ya que no quiere hacer pública su experiencia.

En sus respuestas por escrito a los alegatos sobre su conducta enviadas al Sacramento Bee, Mendoza respondió que por lo general, ofrece asistencia a cualquiera de los empleados que buscan posiciones de mayor nivel en sus oficinas. Y aseguró que mantiene una política de cero tolerancia sobre el acoso en el lugar de trabajo.

Añadió que nunca abusaría de su autoridad, ni intencionadamente pondría a un empleado en una posición incómoda.

“Si me he comunicado mal sobre cualquier cosa, y esto hizo que una empleada se sienta incómoda, entonces estaré muy avergonzado y me disculparía de inmediato”, señaló.

Mendoza no respondió al Sacramento Bee si él invitó a la becaria a su casa.

Hizo ver que el despido de su personal fue parte de una reorganización basada completamente en su desempeño laboral. Aunque cuando fueron despedidos, dijo al Bee que eran excelentes empleados.

Aclaró que contrató a su jefa de distrito con antecedentes criminales porque cree en las segundas oportunidades. “Fue un error enorme y ella ya pagó a la sociedad”, dijo Mendoza.

Según reportó el Bee, Ana Pérez, la jefa de la oficina de distrito, dijo que no tenía palabras para describir lo arrepentida que se sentía, y lo comprometida que estaba para servir a la comunidad que ha invertido tanto en ella.

Mendoza, un exprofesor de primaria del este de Los Ángeles, fue electo como asambleísta de California en 2006 y estuvo en el cargo hasta 2012; en 2014 regresó a Sacramento al ganar un escaño en el Senado.

La Opinión está a la espera de una explicación más amplia por parte del senador Mendoza.