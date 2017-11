Vendedores ambulantes apostados en la estación de Metro Parque MacArthur quieren que se mantenga programa piloto

De probarse su éxito, les han prometido que se quedará y ampliará a otras plataformas del metro

A ocho meses de vender bajo un programa piloto de ventas ambulantes dafuera de la estación del Parque MacArthur de Metro, los vendedores beneficiados dicen que les va bien y quieren que continúe.

“Nos va de maravilla y queremos que siga. Nos prometieron que si funcionaba lo iban a dejar y a extender a otras estaciones del Metro”, dijo Rudy Alberto Galicia, quien por más de dos décadas ha vendido perfumes, lociones y esencias afuera de la estación ferroviaria.

El programa piloto que dio inicio en marzo de este año le permitió a casi 70 vendedores ambulantes dejar de vender en el piso de las banquetas para ofrecer sus productos en una mesa y bajo una carpa. En la explanada de la estación del Metro, los vendedores ambulantes se encuentran instalados y agrupados en un mercado de carpas.

Venden una gran variedad de artículos como ropa usada, joyería de fantasía, zapatos, perfumes y productos electrónicos básicos como audífonos. La gran mayoría son inmigrantes hispanos.

Para Galicia, un inmigrante salvadoreño, el cambio hizo una gran diferencia porque depende de una silla de ruedas para desplazarse y acomodar sus productos sobre el piso le significaba todo un reto. Además, el nuevo programa contempla que todos los vendedores ambulantes vendan bajo un toldo y ofrezcan sus artículos al público colocados sobre una mesa. La carpa los protege del sol, la lluvia y las inclemencias del tiempo.

Se sienten más seguros

Margarita Xochitecatl reconoció que sus ventas de joyería le bajaron al dejar las banquetas y ponerse debajo de las carpas. “Muchos clientes no entran porque piensan que los precios ya no son los mismos, pero son iguales”, aseguró.

Sin embargo, dijo que aún así con menos ventas, se siente más segura de trabajar bajo el programa piloto. “Fue algo por lo que anduve luchando en las marchas”, indicó.

Este programa piloto fue impulsado por el concejal Gil Cedillo, representante del Distrito 1, quien tuvo el respaldo de la supervisora del condado, Hilda Solís y las autoridades de Metro.

Si bien no ha resuelto del todo el problema del ambulantaje porque apenas limpiaron las aceras, llegaron nuevos vendedores a instalarse en los sitios vacíos, para quienes operan bajo las nuevas normas del plan de prueba, ha valido la pena.

“Los vendedores ambulantes que nos hemos sometido a las reglas mediante el programa piloto, tenemos muchos beneficios y obligaciones como mantener el área limpia”, aclaró Galicia.

El sargento Miller del Departamento de Policía de Los Ángeles, que cuida el área, consideró que el programa piloto parece ser un éxito. “Esto es resultado del esfuerzo coordinado de la Ciudad y el Metro. Antes, los vendedores que estaban en las aceras no dejaban pasar a los peatones y a quienes se movilizan en sillas de ruedas o con andaderas”, comentó.

“Esto es un experimento y hay muchas preguntas sin contestar, pero es un comienzo. Vamos a ver si funciona y si tiene éxito, de aquí vamos a construir. Si no, al menos tratamos porque hay que hacer algo para beneficiar tanto a vendedores ambulantes como a peatones”, consideró.

Oscar Rogel, otro vendedor amparado bajo el proyecto, reconoció que al principio hubo problemas porque no todos los vendedores quisieron ser parte y se fueron del otro lado de la calle a seguir con las ventas de banqueta.

“Para los que nos integramos al programa piloto ahora todo está funcionado mejor. Estamos más organizados. Hay más ventas. Todo está muy limpio. Tenemos seguridad, baños. Y pagamos una cuota mensual, pero no es nada comparado comparado con lo que se pide en un swap meet (mercado al aire libre)”, admitió.

María Ramirez, quien no alcanzó un espacio, dijo a La Opinión en una entrevista reciente que con sus ventas diarias no sale para pagar un permiso por un puesto con mesa y carpa. “Si me gustaría, si no cobraran. ¡Mire cómo está esto! No hay ventas”, se quejó.

Miedo a ser desplazados

En los últimos meses, han surgido rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que los vendedores bajo el programa piloto sean desalojados a partir del 1 de marzo cuando termina el proyect, presuntamente a causa de la construcción de un edificio de condominios y restaurantes de lujo alrededor del Metro de la estación Alvarado/MacArthur.

Juan Rodríguez, organizador de los vendedores, negó dichas versiones. “El Metro tendría que informarnos con anticipación y no lo ha hecho. Eso significaría que nos tendrían que reubicar, pero no tenemos información al respecto y recién tuvimos una junta con ellos”, remarcó.

En tanto, Dave Sotero, portavoz de Metro, confirmó que no hay planes de construcción de ningún rascacielos. Y sobre la continuidad o no del programa piloto, confirmó que termina el último día de febrero de 2018. “Estamos evaluando para definir si va a continuar o no”, observó Sotero.

(Con información de Aurelia Ventura).