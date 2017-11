Policía de Corona busca a dueños de propiedad robada

Bolsas, joyas y hasta palos de golf se incautaron en una casa y un almacén del condado de Riverside

Luego de una investigación de robo en el condado de Riverdise, que terminó en la incautación de joyas, palos de golf, cámaras fotográficas, computadoras, pistolas y otros objetos de valor; hoy la policía de Corona pide a la comunidad que se acerque a identificar y recuperar dichas pertenencias.

“Debido al caso criminal en curso, es importante identificar a los dueños de la propiedad recuperada”, señaló la policía.

Sin embargo, puede que la recuperación de los objetos, no sea algo inmediato. Las autoridades dijeron que los artículos no pueden ser regresados a sus dueños hasta que la oficina del fiscal de distrito lo autorice y aún no hay una fecha específica para ello.

“Cuando se permita a las personas reclamar sus artículos robados necesitarán alguna prueba”, dijo la policía en un comunicado.

Y agregó que: “La propiedad que se muestra en las fotos debe haber sido denunciada como robada a una agencia del orden público y debe tener un número de caso asignado”.

“Una descripción de la propiedad robada que se encuentre en las fotos [ya publicadas en el portal web de la policía] también deberá incluirse en el informe original de robo”.

Otras cosas que ayudarán con el proceso son las fotos de los artículos robados, especialmente fotos que también muestren al propietario, y los recibos u otros documentos que indiquen la propiedad.

La propiedad fue encontrada luego que los investigadores arrestaran a Michael Scott Cohan, de 46 años, y Melissa Mae Dillon, de 48, el mes pasado.

Cohan está acusado de dos cargos de robo y un cargo de robo mayor, vandalismo, recibir propiedad robada y estar en posesión de un arma de fuego oculta. Él está en la cárcel de Riverside bajo una fianza de un millón de dólares.

Dillon esta acusada de recibir propiedad robada y esta libre bajo su propia responsabilidad.

De acuerdo a la policía de Corona, la pareja quedó bajo sospecha despues de un robo en una casa en la cuadra 2300 de Talbot Circle el 23 de octubre.

El sistema de seguridad del hogar del residente captó imágenes del robo, que culminó con la identificación de Cohan y Dillon, quienes estaban en libertad bajo fianza después de ser arrestados por un robo no relacionado un mes antes.

Cuando los investigadores cumplieron una orden de allanamiento en su habitación de hotel en la cuadra 10500 de Magnolia Avenue en Riverside, el personal policial descubrió “más de ocho grandes contenedores de plástico llenos de propiedades potencialmente robadas, incluyendo joyas, relojes, bolsos, una guitarra especializada, béisbol tarjetas y otros coleccionables “, según la policía.

Una unidad de almacenamiento arrendada por Cohan demostró más supuesta evidencia, incluidos múltiples rifles y pistolas, dijeron los investigadores.

El mes pasado la policía de Corona publicó un video que muestra algunos de los artículos recuperados, y ahora han completado un catálogo fotográfico que las personas pueden consultar en línea. Las personas también pueden hacer una cita para ver los productos poniéndose en contacto con la unidad de administración de propiedades del departamento de policía al (951) 736-2330.

Las personas con preguntas acerca del caso pueden contactar al detective Garey Painter al (951) 739-4880 o garey.painter@coronaca.gov.