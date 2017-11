Honran a inmigrantes en la exhibición “Al Sur de la Frontera”

La exposición estará hasta el 6 de febrero, y contiene una instalación dedicada a los jóvenes DACA

A la curadora de historia de arte, Isabel Rojas-Williams la habían invitado hace casi dos años a montar una exhibición de piezas de arte sobre migración pero cuando el presidente Donald Trump empezó con sus primeras órdenes ejecutivas contra los inmigrantes, se apresuró a montar South of the Border (Al Sur de la Frontera).

“Me sentí muy frustrada por las acciones que él estaba planeando tomar contra los inmigrantes”, dijo Rojas-Williams.

La invitación se la hizo Liz Gordon, dueña de la galería The Loft at Litz al oeste de la ciudad de Los Ángeles.

Pero Rojas-Williams se movilizó y obtuvo el respaldo de la Fundación Getty a través de la colaboración Pacific Standard Time LA, una ambiciosa exploración del arte latino en diálogo con Los Ángeles.

“Reuní varios trabajos relacionados con la inmigración producidos por diez artistas con conciencia social radicados en Los Ángeles pero cuyos ancestros provienen de diferentes paises de Latinoamerica como Argentina, Puerto Rico, Chile, México, El Salvador y Cuba”, explicó la curadora e historiadora del arte.

Y decidió llamar a la exposición South of the Border.

Además de las obras expuestas, la exhibición tiene una instalación dedicada a los jóvenes beneficiados con la Acción Diferida a los Llegados en la Infancia (DACA), la orden ejecutiva anulada por el presidente Trump en septiembre.

Se pueden ver retratos tomadas por dos fotógrafos DACA, Yunuen Bonaparte y Adrián González. “Se exhiben ocho fotografías tomadas por Bonaparte a muchachos DACA como una muestra de los miles de jóvenes beneficiados en todo el país”, señaló Rojas-Williams.

“El mensaje es enseñar que hay 800,000 muchachos en limbo porque no sabemos qué va a pasar con ellos una vez que acaba el DACA. Trump los está usando como una carnada para construir el muro en la frontera”, dijo.

Asimismo se pueden apreciar algunas fotografías de Adrián González en el muro que ya existe en la frontera con Tijuana.

La instalación DACA muestra la aportación hecha por la dueña de la galería Liz Gordon. Una pared llena con todo el papeleo ante migración que tuvo que hacer Rodolfo Quiñones, quien trabajó en su negocio Liz Antics hasta antes de ser deportado hace un año a Guatemala. Quiñones fue expulsado del país después de 25 años de vivir en Los Ángeles.

La exhibición está llena de bellas obras artísticas pero también algunos con un fuerte toco dramático como el de No más Fronteras, en el que la artista Marisa Caichiolo presentan una serie de trabajos donde con su propio cabello pinta sobre charolas de plata la frase “No más borders”, en español, No más fronteras.

Los retratos del muralista identificado como el nombre “Votan” son muy fuertes ya que muestra las dos identidades de una inmigrante indígena maya en Los Ángeles. En un retrato aparece con su vestimenta típica de su pueblo en Guatemala; y en la otra, vestida con el uniforme que se ve obligada a usar en su trabajo como ama de llaves en una mansión de Beverly Hills.

Rojas-Williams dijo que decidió instalar esta exposición de arte en el oeste de la ciudad y no en el este, una zona predominantemente latina en un intento por educar a los anglosajones que viven en esta parte de la ciudad.

“Queremos que quienes no saben de este tema, entiendan que todos somos inmigrantes. El DACA por ejemplo no es un programa que ha beneficiado solo a los latinos, hay gente de los países árabes, europeos que no aplicaron por miedo”, comentó.

Y agregó que quiere que los anglosajones que viven en el oeste apoyen a los DACA. “Son jóvenes que no fueron responsables de venir a este país, y necesitamos leyes que apoyen a los que están aquí porque tienen derecho a educarse y a un trabajo”, argumenta.

Los artistas que participan en esta exhibición de arte visual son: Lili Bernard, Marisa Caichiolo, Pablo Cristi, Joel García, Oscar Magallanes, Maja Poli Marichal, Andrés Montoya, Sandy Rodriguez y el muralista Votan.

La exhibición South of the Border se puede apreciar en la galería Litz localizada en el segundo piso de la 453 S. La Brea Avenue. Los Ángeles, CA 90036. El horario es de 11 a.m. a 6:00 p.m. de martes a sábado hasta el 6 de febrero de 2018.

El viernes 17 de noviembre de 7 a 9 p.m. dentro de la exposición, se presentará la comedia Alienated (Alienado) del comediante Johan Miranda.