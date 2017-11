Australia vs Honduras, horario y canales de TV, repechaje rumbo a Rusia 2018

El partido de ida quedó 0-0 en San Pedro Sula

El regreso del legendario Tim Cahill será la carta de Australia para poder vencer a Honduras en el repechaje rumbo a Rusia 2018.

Los equipos jugarán este miércoles la vuelta de la serie entre equipos de CONCACAF y Ásia. El partido de ida en San Pedro Sula quedó 0-0.

“Me siento genial. Si hubiera tenido que jugar en Honduras podría haberlo hecho. De eso se trata, de arriesgar y sacrificarse”, dijo Cahill.

Honduras apunta al regreso del delantero de Houston Dynamo Alberth Elis para mejorar sus opciones de ataque.

Los goles de visitante valen doble en caso de empate.

Cómo ver Australia vs Honduras por TV y Streaming

Qué: Australia vs Honduras, repechaje rumbo a Rusia de CONCACAF y Ásia.

Cuándo: Miércoles 15 de noviembre

Dónde: Stadium Australia, Sydney.

Hora: 4:00 a.m. ET / 3:00 a.m. CT / 1:00 a.m. PT

TV: beIN Sports Español, beIN Sports

Streaming: beIN Sports Connect, Watch ESPN,