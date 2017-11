Dan subsidio millonario para acelerar el paso a la universidad de estudiantes pobres de L.A.

Elizabeth Peña de 17 años, una hija de inmigrantes centroamericanos, es el vivo ejemplo de que el programa Promise Zone (Zona de Promesa) funciona para los estudiantes de bajos recursos, hijos de padres trabajadores.

Peña, egresada de la secundaria Bernstein de Hollywood, cursa el primer año en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y quiere ser socióloga y criminóloga.

“Este programa me empujó más a querer ir a la universidad y a graduarme rápido de la secundaria”, dice.

Pero también reconoce que le ayudó a llenar las solicitudes para ingresar a la universidad. “No tenía ni idea de cómo hacerlo, y me sentía perdida. Tuve muchas personas que me ayudaron con las solicitudes y a conseguir becas. No tengo que pagar nada por la universidad”, expresa contenta.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, llegó a la secundaria Helen Bernstein en Hollywood la semana pasada para anunciar un subsidio federal por $11.2 millones de dólares para ofrecer tutores, consejeros, asesoría financiera y otros servicios de preparación para el colegio para más de 2,000 estudiantes de 16 secundarias de la Zona de Promesa de Los Ángeles y los barrios Promesa.

“Vamos a apoyar a los estudiantes desde el sexto grado y no los vamos a dejar hasta el primer año de universidad porque queremos crear una cultura universitaria, y cuando se gradúen les pedimos que regresen a Los Ángeles. Aquí los necesitamos”, dijo el alcalde tras hacer el anuncio de la millonaria inversión.

El subsidio del Departamento de Educación servirá para crear el programa de preparación temprana que se conoce en inglés como Gear Up (Acelerando el Paso, en español) en alianza con Youth Policy Institute (Instituto de Políticas para los Jóvenes, YPI) y Vaughn Next Century Learning Center (Centro de Aprendizaje Nuevo Siglo Vaughn).

“Cada estudiante en Los Ángeles merece oportunidades y recursos para prepararse para el aprendizaje superior y planear una carrera exitosa”, agregó Garcetti. “El código postal donde vive un niño no debe ser nunca una barrera que ponga fuera del alcance el sueño de ir a la universidad”, expuso.

Antes de hacer el anuncio, el edil asistió a un taller de mentores con niños del sexto y 12 grado de la secundaria Bernstein. Se sentó con algunos de ellos, les habló de la importancia de la educación superior y los escuchó contarle de sus sueños.

El lanzamiento del programa Gear Up coincidió con el inicio de la temporada de envío de solicitudes para la universidad, por lo que varios estudiantes del último año de secundaria presentaron sus solicitudes en el lugar con el apoyo de consejeros y educadores.

“Los estudiantes que ya están en clases Gear Up han mostrado avances dramáticos con un aumento de 20 puntos en los exámenes estandarizados”, dijo Dixon Slingerland, presidente de YPI, el cual va a proporcionar los servicios de consejería y otros apoyos académicos.

“Estamos aquí para nivelar el terreno de juego para ir a la universidad para aquellos estudiantes que miran alrededor de sus vecindarios y solo ven obstáculos en su camino al éxito”, expuso.

Desde 2013, Los Ángeles ha atraído inversiones federales por más de $311 millones de dólares en subsidios para el área de Zona de Promesa. Estos fondos han beneficiado a 47 escuelas, 50 socios comunitarios y 165,000 residentes.

Las Zonas de Promesa de Los Ángeles sirven a los barrios del este de Hollywood, Hollywood, Koreatown, Westlake y Pico Union. El año pasado, Los Ángeles se convirtió en la única ciudad en el país con dos zonas promesas al incorporar al sur de Los Ángeles.