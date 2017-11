El poder de un bombillo

Contenido Patrocinado

Un día me levanté y miré alrededor de mi casa. Se me encendió el bombillo y una duda empezó a rondar mi cabeza, ¿qué clase de luces iluminaban mi hogar? Es importante elegir bien y apostar por luces de bajo consumo. Por eso me di cuenta de que había llegado el momento de cambiar los focos tradicionales de mi casa. Los bombillos incandescentes de toda la vida no sólo incrementaban los costos de mi consumo energético, sino que aumentaban mi mala conciencia por no ser respetuosa con el medio ambiente.

Decidí informarme y así es como llegué a la página de Energy Upgrade California (EUC): una iniciativa estatal que se compromete a ayudar a los californianos a tomar medidas para ahorrar energía, conservar y preservar los recursos naturales, reducir la demanda energética y tomar decisiones informadas sobre el consumo de energía en el hogar. Estaba en el lugar perfecto para mi nuevo propósito.

Tras consultar en su web, fui directamente a la tienda para comprar los nuevos bombillos que darían luz a mi hogar. Según había leído tenía dos alternativas para concretar la nueva iluminación de mi hogar y de mi vida.

Menos gasto, mayor duración

Una de las opciones es una iluminación con focos LED, cuyas ventajas son destacables. Si tienen calificación Energy Star (ENERGY STAR es el símbolo para el consumo eficiente de energía otorgado por la Agencia de Protección Ambiental [EPA]), utilizan aproximadamente del 20% al 25% de la energía y duran 25 veces más que un bombillo incandescente tradicional. Sí, había leído bien: el promedio de vida de estos bombillos es de 8 a 25 veces mayor que los bombillos incandescentes halógenos. Si me decidía por ellos, quizás podría ser la relación más larga y duradera de mi vida. ¡Brillante!

Y funcionan bien en el interior y en el exterior debido a su durabilidad y rendimiento en entornos fríos. Son todas ventajas.

Tras pensarlo unos minutos, me decidí por luces LED, certificadas por ENERGY STAR que ahorran hasta $45 por año. También aprendí que esta categorización de Energy Star supone que los bombillos usan entre un 70% y 90% menos de energía que los bombillos comunes.

Lo interesante es que proporcionan el mismo nivel de “intensidad/brillo” (lúmenes) con menos energía (watts). Volví a recordar lo positivo de su duración y que no debía preocuparme por cambiarlas durante un buen tiempo. Por fin podría sentarme y relajarme durante años hasta tener que reemplazarlas. Había encontrado “mi match” perfecto porque, lo mejor de todo, es que ayudan a proteger el medio ambiente y previenen el cambio climático.

Si todos nos unimos y cambiamos, brillaremos más y mejor

Yo había dado el paso para cambiar, así que pensé… ¿Qué pasaría si cada ciudadano decidiera hacer lo mismo?

Si cada casa americana reemplaza un bombillo incandescente por otro LED de bajo consumo ENERGY STAR, EPA estima que podríamos ahorrar suficiente energía para poder iluminar tres millones de hogares por todo un año. Esto supondría un ahorro estimado de unos $680 millones de dólares en costos anuales de energía.

Pero esto no es todo, además ayudaríamos a eliminar nueve millones de libras de emisiones de gases de efecto invernadero por año.

Desde hace mucho tiempo, California ha sido reconocida como líder en protección y preservación ambiental, y seguimos siendo un ejemplo para el resto de la nación fijando nuestras metas en lo más alto. Para el 2020, el Estado Dorado se ha comprometido a reducir la contaminación de carbono a los niveles de 1990. Estos objetivos no se pueden alcanzar si no luchamos conjuntamente. Créanme que el esfuerzo merece la pena.

Afortunadamente, me di cuenta que no soy la única que quiere un lugar mejor para mí y para las futuras generaciones. California es un lugar mágico, especial, lleno de recursos naturales que debemos preservar y cuidar. Somos muchos los que pensamos así y podemos ser más.

Únete al cambio.

Cambia la luz de tu hogar e infórmate de las distintas formas de cuidar a California, ahorrando energía, lo cual también te hará ahorrar dinero.