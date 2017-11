ESQUINA MIGRATORIA: ¿cómo afecta un record criminal al intentar hacerme ciudadano?

Vivo en Estados Unidos desde 1967. Desde 1970 no he salido del país. Una persona me metió en problemas de narcotráfico. ¿Hay forma que pueda arreglar la ciudadanía?

Convicciones relacionadas a substancias controladas en general conllevan consecuencias migratorias. Cuando hay una convicción de sustancias controladas, los abogados nos enfocamos primero en obtener el código y récord de convicción. Segundo, determinamos si existe una excepción bajo la ley de inadmisibilidad. Tercero, si no existe, entonces recomendamos que un abogado criminalista revise tu récord para asegurar si hay alivio posterior a la condena.

Hay que revisar que tan antigua es esa convicción. Si ocurrió antes de que te hicieras residente permanente, seguramente fue revisada por las autoridades migrantes durante ese proceso. Quizá ya pediste un perdón. Después de asegurar que tu récord está en orden, consulta con un abogado de inmigración a la brevedad posible y en caso de ser residente permanente, inicia el proceso de la ciudadanía.

Solicité un permiso de trabajo y se me venció. Apliqué por mi hija y tuve una cita en 2006. Mande 13 pagos y nunca me llegó el nuevo permiso. ¿Hay forma de arreglar?

Para adquirir tu residencia en Estados Unidos a través de tu hija ciudadana mayor de 21 años se deben cumplir una de las siguientes condiciones:

1) Entró legal a Estados Unidos (visa, quilantan, TPS, etc.)

2) Tienes la protección bajo la sección 245(i), que significa que tienes una petición aprobada antes del 30 de abril del 2001.

Si no cumples con una de las condiciones mencionadas, debes proceder con el proceso en el consulado de tu país. Generalmente, esto requiere un perdón antes de salir, del cual calificas solo si algunos de tus padres o cónyugues que son ciudadanos o residentes legales sufrirán dificultades extremas en tu ausencia. Esto a menudo significa que la persona que se queda en Estados Unidos tiene alguna enfermedad o discapacidad o depende de ti, por ejemplo, aunque hay otras situaciones.

Aparentemente tu proceso quedó suspendido y necesitarías una consulta con un abogado especialista en inmigración para buscar, pedir y analizar tu caso.

Acabo de hacerme ciudadano. ¿Qué tengo que hacer para arreglar que mi madre venga a visitarme?

El beneficio de hacerse ciudadano se llama naturalización. Si se ha naturalizado, generalmente puedes hacer una petición para tus padres como categoría inmediata, que significa que no hay tiempo de espera. Ahora bien, si tu mamá solo quiere venir temporalmente, una visa de viaje (B1/B2) es la mejor opción.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio