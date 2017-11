BuenosDíasLA: Clases de yoga bilingües, para todas las edades

‘Queremos quedarnos’ Vendedores apostados en la estación de Metro del Parque MacArthur piden que se mantenga vigente un programa piloto. A ocho meses de vender bajo un programa piloto de ventas ambulantes de afuera de la estación del Parque MacArthur de Metro, los vendedores beneficiados dicen que les va bien y quieren que continúe. “Nos va de maravilla y queremos que siga. Nos prometieron que si funcionaba lo iban a conservar y a extender a otras estaciones del Metro”, dijo Rudy Alberto Galicia, quien por más de dos décadas ha vendido perfumes, lociones y esencias afuera de la estación ferroviaria. El programa piloto que dio inicio en marzo de este año les permitió a casi 70 vendedores ambulantes dejar de vender en el piso de las banquetas para ofrecer sus productos en una mesa y bajo una carpa. En la explanada de la estación del Metro, los vendedores ambulantes se encuentran instalados y agrupados en un mercado de carpas. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

