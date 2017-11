¿Kylie Jenner celebró en secreto este fin de semana su baby shower?

Kylie el domingo en su mansión de Hidden Hills, CA (12 de Noviembre) Supuestamente celebraba su #BabyShower 💜 #kyliejenner #ky #kylie #beautiful #kingkylie #babyshower #kj #kyliecosmetics #jenner #sunday . . . #kuwtk #kimkardashian #khloekardashian #kourtneykardashian #kendalljenner #krisjenner #kardashian #argentina #losangeles #la #hiddenhills #ca

A post shared by Kardashian Argentina (@kardashians_argentina) on Nov 13, 2017 at 7:02pm PST