Mira por qué piden dos años de prisión para la madre de Miguel Bosé

Lucía Bosé es acusada de haber vendido un cuadro de Picasso que le pertenecía a una persona que trabajaba con ella

Lucía Bosé, madre del cantante Miguel Bosé, se encuentra envuelta en tremendo lío legal tras ser acusada del delito de apropiación indebida, por lo que la Fiscalía Provincial de Madrid, solicita dos años de prisión para la actriz.

El problema surgió, luego de que Lucía vendiera en una subasta una pintura de Picasso por un valor de $198,607 euros, el cual no le pertenecía a ella, sino a una de sus empleadas, quien trabajó cerca de 50 años en la casa de Bosé, hasta su muerte en 1999.

El dibujo titulado ‘La Chumbera’, contaba con una dedicatoria del pintor en su parte posterior “Para Reme” (como le decían de cariño a la empleada) con la fecha de 12-2-63. Por dicha razón, y ya que la empleada no tuvo hijos, fueron sus sobrinas quienes han ejercido sus derechos como titulares últimos.

Por su parte, la actriz declaró a un medio español no saber sobre el tema:

“No tengo ni idea de lo que me estás contando. Vivo tranquila y feliz en mi pueblo. No sé nada más” afirmó.

Sin embargo, quien sí está enterada del tema es la representante de Bosé quien negó la información al mismo medio:

“Lo que se dice no es cierto. Esa obra es de la colección privada de Lucía, que no tiene nada más que decir. Y quiero aclarar que no ha recibido ninguna notificación por parte de instancias judiciales. Nadie se ha puesto en contacto con ella; por lo tanto, lo único que sabemos es lo que se ha filtrado. Lucía está tranquila”.

POR: David Sula