BuenosDíasLA: Vigilia y marcha para salvar el TPS esta tarde

Honran a inmigrantes en la exhibición ‘Al Sur de la Frontera’ La exposición estará hasta el 6 de febrero y contiene una instalación dedicada a los jóvenes DACA A la curadora de historia del arte, Isabel Rojas-Williams invitaron hace casi dos años a montar una exhibición de piezas de arte sobre migración pero cuando el presidente Donald Trump empezó con sus primeras órdenes ejecutivas contra los inmigrantes, se apresuró a montar South of the Border (Al Sur de la Frontera). Foto Aurelia Ventura

