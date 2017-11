Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Música, cine, fotografía y hsata animales conforman la oferta para divertirse este fin de semana

Viernes 17

Renos en el zoológico

A partir del viernes, y hasta el 7 de enero, el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) realiza el Reindeer Romp, en el que renos de verdad regresan a este parque para hacerlo su casa durante las fiestas decembrinas. Se los puede visitar diariamente en la Reindeer Village, donde además hay actividades recreativas los fines de semana, como manualidades y conversaciones con los cuidadores de estos animales. Y también estará presente Santa Claus, con quien los asistentes se pueden tomar una foto por una cuota adicional (solo los fines de semana del 18 de noviembre al 17 de diciembre). Boletos $16 a $21. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Exhibición de tatuajes

La exhibición “Tattoo”, que fue creada y desarrollada en el Musée du quai Branly-Jacques Chirac de París, y que ya pasó por Toronto y Chicago, llega al Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) para explorar más de 5,000 años de historia, cultura y arte relacionados con la tinta. También hay un repaso por la colorida escena del tatuaje de Los Angeles, que incluye fotografías, artefactos y videos originales. Termina el 15 de abril. Boletos $6 a $12 (adicional al costo de entrada al museo). Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Rock afrolatino

La banda de rock Making Movies, que mezcla los sonidos afrolatinos con el rocanrol psicodélico, lleva su gira Immigrants Are Beautiful por varias partes del país, incluyendo Los Angeles, donde ofrecerán un concierto en The Mint (6010 W. Pico Blvd., Los Angeles). La banda presentará su más reciente material, “I Am Another You, que produjo Steve Berlin, integrante de Los Lobos. La entrada es gratuita para los beneficiarios de DACA. 10 pm. Boletos $12. Informes (323) 954-9400 y themintla.com.

Sábado 18

Concierto por México

Varios artistas latinos unieron sus fuerzas y sus talentos para presentar en el Zebulon Café Concert (2478 Fletcher Dr., Los Angeles) el show L.A. Loves MX: A Benefit for the Mexico City Earthquake, un evento que tiene como fin recaudar fondos para las víctimas del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Entre quieren participan están La Santa Cecilia, Ceci Bastida, Amandititita, Tomasa del Real y el DJ Ulises Lozano, miembro de la banda Kinky. 9 pm. Boletos $20 a $25. Mayores de 21 años. Informes (323) 663-6875 y zebulon.la.

Concurso de pan de jengibre

El Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Los Angeles) llevará a cabo su evento anual Science of Gingerbread, en el que los participantes tienen que diseñar y construir cualquier cosa con pan de jengibre como elemento principal. Habrá varios premios y además todos los que compitan recibirán un boleto gratis para la fiesta de premiación del 8 de diciembre. Está abierto para cualquier persona y se invita a las familias que se inscriban. Las creaciones se pueden someter a partir del 18 de noviembre y hasta el 3 de diciembre. Boletos $14 a $17; gratis para menores de 2 años. Informes (714) 542-2823 y discoverycube.org.

Luces navideñas

La plaza comercial Westfield Topanga at The Village (6250 Topanga Canyon Blvd., Woodland Hills) dará inicio a la temporada navideña con Light The Night, un evento al que puede asistir toda la familia y que incluye la iluminación de la Villa por parte de Santa Claus. También habrá música en vivo, nieve y más entretenimiento. Entrada gratis con la donación de un juguete nuevo sin envolver. De 5 a 7 pm. Informes (818) 594-8732 y westfield.com/topanga.

Celebración en el Greek

El Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) efectuará de 4 a 8 pm el segundo Greek Theatre Community Holiday Event, en el que, para dar inicio a los festejos de navidad, se llevarán a cabo varias actividades, como la iluminación de un árbol y de una Menorah, la oportunidad de tomarse fotos con Santa, de escalar un muro, de decorar galletas, de hacer adornos navideños y de deslizarse en trineo por la nieve. Para entrar, se solicita la donación de un juguete nuevo y sin envolver. Para algunas actividades se requiere el pago de una cuota. Informes (844) 524-7335 y lagreektheatre.com.

Concierto por una causa

La Latino Hemophilia Foundation, Hecho en México y El movimiento de rock presentan el concierto Vida Fest 2017, una fiesta de música y arte en el que se rendirá tributo a grandes artistas y que tiene como fin crear conciencia acerca de la hemofilia. También se recaudarán fondos para ayudar a encontrar una cura para esta enfermedad. A las 6 pm en la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles). Habrá dos escenarios que presentarán Signos, un tributo a Soda Stereo; Nubes, un tributo a Caifanes, e Hijos del Quinto Patio, homenaje a Maldita Vecindad, entre otros. Boletos de $15 a $40. Informes (323) 226-0010.

______________________________________________________________________________________________________________

Cine Familiar

La Family Flicks Film Series, que se realiza en el Hammer Mueseum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles), presenta la película “Babe”, en la que un puerquito descubre que puede llegar a ser lo que él quiera, incluso un perro pastor. El filme de 1995 se proyectará en el Billy Wilder Theater a las 11 am. La entrada es gratis y los boletos estarán disponibles una hora antes del show. Se recomienda llegar temprano para alcanzar lugar. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Feria en el acuario

El Cabrillo Marine Aquarium ( 3720 Stephen M. White Dr., San Pedro) celebrará el Autumn Sea Fair, un evento en el que los asistentes podrán participar en actividades relacionadas con el océano, incluyendo pintura de cara, clases de origami, de pintura japonesa de peces –que se conoce como gyotaku–, la búsqueda de un tesoro escondido y participar en el concurso del Monstruo del Océano que consiste en crear un disfraz con el uso de materiales reciclados. 10 am. Entrada gratuita. Informes (310) 548-7562 y cabrillomarineaquarium.org.