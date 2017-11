Aumenta el odio contra la comunidad LGBT en el condado de Los Ángeles

Estadísticas demuestran más ataques contra la comunidad LGBT

Mariana Marroquín recuerda claramente el año de 1998 cuando en su natal Guatemala enfrentó su primer crimen de odio debido a su orientación sexual.

“Pensé que iba a morir, me golpearon y me dejaron desnuda, tirada”, dijo Marroquín.

Tras el temor, esta mujer transgénero pidió asilo en Estados Unidos, el país en el que ella pensaba estaría a salvo. Sin embargo, poco le duraría el gusto ya que en el 2002 enfrentó otro acto de odio.

“Un hombre se me acercó y me dijo [palabras despectivas – fu… faggot] y me pegó en la cara”, dijo Marroquín, quien en ese momento reportó el incidente a la policía.

Marroquín expuso este incidente ayer cuando la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles dio a conocer las estadísticas de crímenes de odio del año 2016.

Aunque el crimen de odio disminuyó a 482 casos reportados el año pasado, uno menos que en 2015, por primera vez en muchos años los crímenes contra la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero y queer (LGBTQ) sobrepasaron a los crímenes en contra de los afroamericanos.

De los 118 casos homofóbicos reportados, 81% de ellos desembocaron en violencia. Esto incluyó el asesinato de un hombre gay muerto a tiros por su padre en Panorama City, indicó el reporte.

Adicionalmente se presentó un incremento del 77% de crímenes basado en género (de 22 a 39 casos). La mayoría fueron contra personas transgénero, que subieron de 18 a 31. El grupo más grande en esta categoría fue la mujer latina transgénero.

“Esto se debe a la falta de educación en nuestra comunidad latina. Venimos con esa mentalidad de callarnos, pero debemos hablar y los afectados deben reportarlo a la policía”, aseveró Marroquín, quien ahora es activista y supervisora del proyecto anti-violencia con el centro LGBT de Los Ángeles.

El reporte indicó que los latinos gay continúan siendo la mayoría de víctimas de crímenes de odio. De los 118 casos reportados en el 2016, el 43% fue contra latinos en comparación con 24% de anglosajones y y 23% de afroamericanos.

“Estamos preocupados por el alto nivel de odio” que persiste a nivel local y estatal, dijo Robin S. Toma, director ejecutivo de la Comisión. En California los crímenes de odio aumentaron 11.2% en 2016.

Odio post elección presidencial

Marroquín dijo que los mensajes que envía el presidente Trump y su administración han dado paso a la discriminación contra la comunidad LGBTQ.

“Es el hecho de que se nos vea como una categoría que no merece respeto o igualdad…Los mensajes de la administración Trump es un permiso para las personas que no están dispuestas a abrir su mente y su corazón para alguien que es diferente”, expresó.

Otro grupo que aumentó en la lista de crímenes de odio fue la supremacía blanca.

El reporte reveló que tras la elección presidencial en el 2016 –del 8 de noviembre al 31 de diciembre—los crímenes de odio aumentaron en un 9% (de 75 a 82).

“Hubo un incremento del 67% que involucró a la ideología supremacista blanca”, dijo la supervisora Hilda Solís. Estos casos subieron de 63 reportados en 2015 a 105 el año pasado.

Ella explicó que en el mismo condado de Los Ángeles se ha visto este sentimiento con personas anti-inmigrantes que llegan a reuniones comunitarias a interrumpir.

“Algunas veces hasta han mostrando armas”, detalló Solís.

El reporte indicó que primordialmente fueron actos de vandalismo donde se utilizaron esvásticas y otros símbolos de odio.

Los crímenes de odio en contra de la comunidad afroamericanan bajaron un 19% (de 139 a 112).

“En la junta de supervisores estamos liderando el esfuerzo de combatir la islamofobia, homofobia y el odio en contra de los inmigrantes y podemos alcanzar nuestros objetivos al tener un reporte concreto de datos”, dijo la supervisora Solís

Las áreas más afectadas por los crímenes de odio en el condado de Los Ángeles fueron el Valle de San Fernando y la región Metro – desde West Hollywood hasta Boyle Heights.

La comisión de relaciones humanas se encarga de colectar reportes de casi todas las agencias de la ley así como escuelas, universidades, organizaciones comunitarias y de las mismas víctimas para producir el reporte anualmente.