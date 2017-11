Hay cada vez más evidencia en contra de los refrescos de dieta

Muchas personas creen que los refrescos de dieta son alternativas saludables, y bajas en calorías, a las bebidas azucaradas. Sin embargo, un conjunto pequeño pero cada vez mayor de evidencias sugiere que los refrescos de dieta podrían tener desventajas para la salud, y que quizá ni siquiera ofrezcan los beneficios por los que algunas personas recurren a ellas, como la pérdida de peso.

“El consumo de azúcar excesivo es un problema en la sociedad occidental, porque contribuye a la obesidad, la diabetes y otras afecciones”, advierte Matthew P. Pase, Ph.D., investigador en neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. “Sabemos que la popularidad de los refrescos de dieta va en aumento, pero no tenemos mucha investigación sobre los efectos de las bebidas de dieta en distintos aspectos de la salud”.

El tema merece un mayor escrutinio, dada la amplia popularidad de esas bebidas. Según un estudio de 2016 publicado en la revista científica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, casi la mitad de los adultos y una cuarta parte de los niños en Estados Unidos consumen edulcorantes artificiales, y la mayoría lo hace a diario. Las bebidas de dieta conforman gran parte de ese consumo.

A continuación, lo que sabemos hasta ahora de los refrescos de dieta y su papel en la salud, y lo que puedes hacer para elegir buenas opciones de bebidas mientras tanto.

¿No son tan buenas para el corazón?

Las evidencias más firmes hasta ahora vinculan al consumo de refrescos de dieta con afecciones cardiovasculares, como el accidente cerebrovascular y el ataque cardíaco, y además con la diabetes tipo 2 y la obesidad (que también son factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular), afirma Ralph L. Sacco, M.D., profesor de neurología en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Por ejemplo, en abril, un estudio que tuvo una amplia cobertura de unas 4,400 personas a partir de los 45 años de edad encontró que las que bebían uno o más refrescos de dieta al día tenían 3 veces más probabilidades de sufrir un ataque cerebral que las que no, apunta Pase, que dirigió el estudio. La investigación fue publicada en la revista científica Stroke de la Asociación Estadounidense del Corazón.

Este estudio tuvo varias limitaciones y no demostró que los refrescos de dieta por sí mismos hicieran que las personas sufrieran ataques cerebrales, señala Sacco. Por ejemplo, quizá las personas que beben refrescos de dieta tienen un peor estado de salud que las personas que no. Pero afirma que los hallazgos concuerdan con investigaciones anteriores.

Por ejemplo, 3 grandes estudios publicados entre 2007 y 2009 encontraron que las personas que bebían refrescos de dieta de forma regular eran más propensas a desarrollar diabetes tipo 2 y tenían entre un 30 y un 55% más de probabilidades de sufrir el síndrome metabólico (un conjunto de problemas de salud que podrían aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular) que las que no los bebían. Otros dos estudios de 2012 reforzaron esos hallazgos: Los investigadores vincularon el consumo diario de refrescos de dieta con un aumento de más o menos un 45% en el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte precoz en un estudio con unas 2,600 personas; y con un aumento de alrededor del 30% en el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico (un tipo menos común de ACV en que un vaso sanguíneo reventado o un aneurisma que explota provocan una pérdida del flujo sanguíneo al cerebro) en otro estudio con 130,000 personas.

La investigación anterior también ha encontrado vínculos entre los refrescos de dieta y afecciones como la depresión o el parto prematuro. Por ejemplo, un estudio con casi 320,000 personas publicado en la revista científica PLoS One en 2014 encontró que los que bebían 4 o más latas de refrescos de dieta al día tenían alrededor de un 30% más de probabilidades de que les diagnosticaran depresión que los que no.