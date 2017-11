Gal Gadot: “Los superhéroes no son siempre perfectos”

La actriz israelí vuelve a interpretar a Wonder Woman en "Justice League"

Ni siquiera se quitó el traje de Wonder Woman para inmediatamente volver a interpretar su personaje junto a Batman, Aquaman, Superman, The Flash y Cyborg en la esperada “Justice League” de DC Comics.

Gal Gadot es la Mujer Maravilla y nos habló de sus compañeros de La Liga de la Justicia, de la fama y del mensaje de su última película.

Pregunta: ¿Cómo fue pasar de una “solo movie” en la que eras la única estrella a una película coral como Justice League?

Gal Gadot: Hubo una transición. No en el personaje, pero sí estás acostumbrado a trabajar en un set con una gente, un director… y de repente se acaba pero sigues trabajando con el mismo estudio, mismo escenario, pero con gente diferente. Pero tengo que decir que después de filmar Wonder Woman durante seis meses, donde todo caía sobre mis hombros, sentí cierto alivio filmando “Justice League”, porque podía compartir el escenario con gente talentosa y maravillosa.

P: ¿Está Wonder Woman lista para liderar el grupo?

G.G.: Ella es una líder. Está en su ADN. Fue una líder cuando se rebeló contra el deseo de su madre y abandonó la isla para ayudar a la Humanidad.

· Leer más: Gal Gadot amenaza con no volver a hacer de “Wonder Woman”

P: ¿Cuál es tu personaje de Justice League, además de Wonder Woman?

G.G.: ¡Me gustan todos! Me encanta Flash pero honestamente, los amo a todos. Son tan diferentes, divertidos, talentosos e interesantes. Me divertí mucho trabajando con cada uno de ellos.

P: Pero sin pensar en los actores, ¿qué personaje es tu favorito?

G.G.: Me gusta mucho Flash. Hay algo muy abierto en el personaje. Es muy vulnerable y honesto. Los superhéroes no son siempre perfectos. Me gusta que muestren sus imperfecciones.

P.: ¿Te ha cambiado la vida la popularidad de Wonder Woman?

G.G.: Todo ha sido increíble. Me siento muy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de interpretar este increíble personaje. Y sí, sí cambió mi vida de algún modo, pero de una forma muy positiva.

P: ¿Te reconocen más por la calle…

G.G.: Sí…

P.: ¿Cómo lo llevas?

G.G.: Lo que pasa es que en Israel, de donde yo soy, ya era famosa desde hace tiempo. Así que estaba acostumbrada a la fama. Eso me preparó para esto. Es lo mismo que en Israel, pero ahora en todo el mundo. Estaba preparada.

P.: ¿Y te gusta?

G.G.: ¿La fama? Yo nunca aspiré a ser famosa. Creo que es un efecto secundario de lo que hago. Hay algo muy reconfortante en no ser conocido y ser capaz de ir a cualquier sitio o hacer lo que quieras sin tener a gente detrás de ti. Pero entiendo perfectamente que esto viene con el trabajo y es lo que es.

· Leer más: “Wonder Woman nunca dejaría que nadie usara su poder contra su voluntad”

P.: ¿Cómo era la química del grupo durante el rodaje?, ¿estaban juntos fuera de horas de rodaje?

G.G.: Mira, pasábamos los días o las noches enteras juntos, así que no necesitábamos estar juntos más tiempo, jaja. Como actor la mayor parte del tiempo estás esperando. Esperando a que el set esté listo, a que preparen las cámaras, la luz… Y cuando esperas tienes tiempo para conocerte, para compartir, para hablar, para reírse… Zack [Snyder, el director] hizo un gran trabajo eligiendo, no sólo los personajes, sino la dinámica del grupo, porque somos muy diferentes. Ninguno se parece a otro. Así que fue entretenido llegar cada día a trabajar.

P.: ¿Te mantienes en contacto con alguno?

G.G.: Sí. No todos los días, pero nos vemos.

P.: La “esperanza” está muy presente en el film. ¿Ése es el mensaje?

G.G.: A Wonder Woman le preocupa la gente y quiere mejorar el mundo. Superman y Wonder Woman comparten esta cualidad: están llenos de esperanza. Hay algo muy poderoso en el hecho de que la gente una fuerzas para hacer algo mejor. Yo espero que la gente se inspire en eso. Yo vengo de Oriente Medio. Me gustaría que hubiera paz en Oriente Medio y pudiéramos vivir en coexistencia. Creo que ése es el deseo de la mayoría de la gente… en Oriente Medio, en África. Todo el mundo quiere una vida sana, con hijos sanos a los que poder dar una educación, que estudien una profesión, trabajen y puedan ser exitosos y felices. Espero que de alguna forma esta película muestre a la gente que debemos unirnos y nunca dejar de tener esperanza.