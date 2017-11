Residentes del sur y sureste de Los Ángeles piden ser incluidos en los planes de construcción de sus áreas

Para Georgina Serrano, de 62 años, la oportunidad de tener un techo que sea asequible a su presupuesto es una dicha que no se pudo dar por tres años.

“Estuve viviendo como indigente, técnicamente, durmiendo en los sillones de amigos o en el sótano de una iglesia hasta que me rentaron una recámara por $300 dólares”, dijo la mujer, quien vive en el sur centro de Los Ángeles.

Sin embargo, la preocupación de Serrano, al igual que muchos residentes de bajos ingresos del sur de Los Ángeles, es que un nuevo plan que esta a punto de votarse en el Ayuntamiento de la cuidad les pueda afectar negativamente.

El Concilio Municipal esta actualizando sus planes para desarrollo urbano sin tomar en cuenta a la comunidad, dicen activistas quienes crearon “The People’s Plan” o el plan de la comunidad.

Este plan incluye una serie de recomendaciones que intentan mitigar el desplazamiento de personas al realizar nuevas construcciones.

También promueve el desarrollo económico inclusivo que apoye a los trabajadores locales y negocios, prioriza la justicia ambiental y fortalece el liderazgo comunitario en cuanto a planes para uso de terrenos.

Erick Velásquez, residente del sur centro de Los Ángeles, dijo que es importante recalcar que el desplazamiento y el alza de alquiler afecta a todas las personas.

“Hay algunas personas que no tienen el suficiente ingreso y esto es un ciclo negativo que crea un efecto domino”, dijo el hombre de 29 años. “Si no tienen para pagar su renta, no tienen para comprar comida saludable y no tienen para cuidar su salud”.

Velásquez agregó que es importante abogar por las personas que en muchas ocasiones están a un paso de ser indigentes.

Los activistas y residentes pidieron el apoyo de sus concejales locales para que sus voces sean escuchadas en el Ayuntamiento.

El concejal Marqueece Dawson, quien representa el distrito 8 del sur de Los Ángeles, dijo en un comunicado que espera tener una conversación rigurosa y sólida sobre el futuro del sur de la ciudad durante la reunión del comité este martes.

“El Plan de la Comunidad incluye e incluirá las voces, inquietudes y necesidades de todos los residentes del sur de Los Ángeles”, aseveró el concejal.

Por su parte, el concejal Curren Price Jr. – quien representa el distrito 9 del centro y sur de Los Ángeles – dijo que el plan es impulsado por una sola organización llamada UNIDAD.

“No refleja la visión de docenas de otras partes interesadas ni representa a la gran mayoría de más de 500,000 residentes del sur de Los Ángeles. Sin embargo, el Plan de la Comunidad incorpora una serie de recomendaciones de UNIDAD, así como las preocupaciones e ideas de otras partes interesadas”, dijo el concejal en un comunicado. “Me complace que después de cientos de reuniones en el lapso de una década sobre los Planes Comunitarios, estamos listos para avanzar en lo que ha sido un proceso muy interesante y meticuloso “.

Ambos concejales son parte del Comité de Gestión del Uso de la Tierra (PLUM) y participarán en la audiencia acerca de los planes comunitarios de desarrollo en el sur y sureste de Los Ángeles el 21 de noviembre.