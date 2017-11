Asambleísta Bocanegra acusado de manosear a empleada del Capitolio Estatal no buscará reelección

Pero compañeros de bancada como Cristina García piden que renuncie cuanto antes no hasta el 2018

Raúl Bocanegra, el asambleísta de Pacoima acusado de manosear a una empleada del Capitolio Estatal en Sacramento hace nueve años cuando era jefe de oficina para in exlegislador, no aguantó la presión e inició la semana anunciando en Facebook que no buscará la reelección al cargo.

“Como ustedes saben, las noticias reportadas hace unas semanas acerca de un encuentro lamentable cuando era empleado legislativo en 2009 fue un momento del cual verdaderamente me arrepiento, me siento muy apenado, y he aceptado la responsabilidad de mis acciones”, dijo.

Y debido a que los reportes noticiosos han alimentado insistentes rumores y especulaciones, “no creo que sea del mejor interés de mis representados que continúe sirviéndolos por otro periodo”, continuó.

Bocanegra prosiguió diciendo que “busqué el consejo de los miembros de la comunidad y representados. Después de mucha discusión y reflexión, la decisión más prudente para evitar otra elección especial costosa para Los Ángeles y asegurar que nuestra comunidad no se quede sin representación en la Asamblea estatal, lo mejor será que renuncie al final de la sesión legislativa”, dijo.

Agregó que pasará lo que resta de la sesión legislativa – que termina el 1 de septiembre de 2018 – enfocando su energía en servir a sus representados.

“Esta es una decisión difícil, pero yo sé que es la mejor para los residentes del norte del Valle (de San Fernando)”, señaló.

Hizo saber que de inmediato renunció a su posición de liderazgo, y suspendió su campaña de reelección.

Bocanegra regresó a la Asamblea de California por el distrito 39 con el apoyo del partido y de los líderes demócratas en diciembre de 2016 después de desbancar a Patty López, una mujer sin experiencia en la política quien dos años atrás lo derrotó ante el asombro de propios y extraños.

El mes pasado salió a la luz pública que Bocanegra tocó inapropiadamente a la empleada legislativa Elise Flynn Gyore durante un evento social en Sacramento.

Animada por la campaña #Metoo (Yo también), que surgió a partir de las acusaciones de acoso y asalto sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, Gyore, hizo público que el asambleísta de Pacoima la tocó inapropiadamente en 2009. En ese momento, él era jefe de la oficina del asambleísta Felipe Fuentes.

“Cuando yo iba o salía del baño – en un evento social en Sacramento -, se me acercó, me tocó los senos y me metió mano. Lo detuve y le dije ‘qué te pasa’, yo estoy casada. ‘Yo también estoy casado, no pasa nada’, me respondió. ‘A mi sí me interesa mi matrimonio’, le dije, y me aparté rápido, atemorizada”, contó Gyore a La Opinión.

Aunque hizo la denuncia ante el Comité de Reglas de la Asamblea y se llevó a cabo una investigación independiente, aparentemente no pasó nada con Bocanegra. No solo eso, en 2012 fue electo asambleísta con el apoyo del partido demócrata. Perdió la reelección en 2014, pero de nuevo con el fuerte respaldo de los líderes demócratas, desbancó a la asambleísta Patty López, y volvió a la Asamblea en 2016.

Piden su renuncia

De inmediato al conocerse el comportamiento inadecuado de Bocanegra, el diario Los Angeles Daily News y varios residentes del distrito 39 pidieron su renuncia. A nivel estatal, delegados demócratas también circulan una petición donde piden la renuncia de él y el senador estatal Tony Mendoza – a quien tres mujeres han denunciado por presunto acoso sexual.

La asambleísta de Bell Gardens, Cristina García no quedó conforme con el anuncio de que Bocanegra se irá para el 1 de septiembre de 2018.

En su cuenta de Twitter escribió “@AsmBocanegra tú no eres la víctima, tú eres el victimario que victimizó a un sinnúmero de mujeres y jóvenes, y trajiste vergüenza a la gente que pretendes representar.. No esperes hasta el 2018. Véte ahora”.

Lo expulsarán si se confirman acusaciones

Por su parte, el presidente de la Asamblea estatal, Anthony Rendón (D-Lakewood), dijo que las acusaciones contra el asambleísta Bocanegra son extremadamente perturbadoras, en especial porque vienen después de que fue investigado y disciplinado como miembro del equipo legislativo y aceptó parar cualquier tipo de comportamiento abusivo.

“Mientras que la investigación independiente avanza, lo he removido de sus posición como líder de la mayoría y de todas las asignaciones que tenía en los comités de la Asamblea. También he pedido a Recursos Humanos que contacte al personal de Bocanegra para asegurarse que estén seguros en su ambiente laboral”, estableció.

Y advirtió que si la investigación confirma las acusaciones, expulsará de inmediato a Bocanegra de la Asamblea.

“La comunidad entera del Capitolio debe reconocer la fortaleza de las mujeres que hacen públicas las acusaciones de abusos. Espero que más mujeres compartan cualquier acoso y abuso sexual que hayan experimentado. Las Asamblea tomará esas quejas con mucha seriedad”, advirtió.