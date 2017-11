Farsa: el “selfie” no lo inventó Paris Hilton y Britney Spears, esta es su verdadera historia

La modelo Paris Hilton publicó en Twitter una foto con la cantante estadounidense Britney Spears atribuyéndose la invención del selfie

“Hoy, hace 11 años, ¡Britney & yo inventamos el selfie!”, escribió el domingo la modelo Paris Hilton en Twitter publicando dos fotos de ambas en 2006.

Pero como algunos de sus seguidores en la red social señalaron, ni Paris ni Britney tuvieron nada que ver con la invención del selfie, las fotos que se hace uno mismo.

De hecho, llegaron 167 años tarde para hacer ese reclamo.

A continuación hacemos un repaso de cuándo nació el selfie y cómo evolucionó desde la invención de la fotografía.

11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! pic.twitter.com/1byOU5Gp8J — Paris Hilton (@ParisHilton) November 19, 2017

1839 – El pionero

Se cree que el selfie más antiguo es de Robert Cornelius, quien tomó esta imagen en 1839 cuando tenía de 30 años, en su tienda de lámparas en Filadelfia, Estados Unidos.

En la fotografía se lo puede ver con un rostro inseguro, pendiente de si lo estaba haciendo bien.

La tecnología de este entonces hizo que tuviera que estar de pie unos 15 minutos para poder tomar la foto.

1914 – Adolescentes en la vanguardia

No, Paris Hilton. You did not invent the selfie. Actually, Anastasia Romanov took one long before you popped out. Circa 1914, actually. #fact pic.twitter.com/I2eGhnfJIQ — Leah Callen (@LeahJCallen) November 19, 2017

“No, Paris Hilton. No inventaste el selfie. En realidad, Anastasia Romanov se tomó uno uno mucho antes de que aparecieras. Alrededor de 1914, en realidad”.

¡Aja! Los selfies del espejo.

Si bien la mayoría de nosotros los asociamos con los primeros años de la década del 2000, en realidad si retrocedemos 100 años encontramos los que hicieron en la realeza rusa.

La gran duquesa Anastasia Nikolaevna de Rusia, la hija menor del emperador, tomó esta foto a sus 13 años.

En una carta a su padre, escribió: “Tomé esta foto de mí misma mirando al espejo. Fue muy difícil ya que mis manos temblaban”.

1920 – El selfie grupal

“Celebramos #smday con una mirada hacia atrás al primer #selfie moderno de Byron Company, 1920“.

El fotógrafo de Nueva York Joseph Byron tomó un selfie en una azotea en 1920 con sus compañeros (aunque no todos parecen darse cuenta de dónde está la cámara).

La cámara era una caja grande y pesada, lo que explica por qué se necesitaron dos personas para sostenerla.

1939 – Las celebridades y sus selfies

Antes de que las estadounidenses Kim Kardashian y Kylie Jenner posaran en sus cuartos de baño para tomarse autorretratos, Frank Sinatra fue uno de los pioneros en este movimiento.

Esta foto fue sacada cuando el cantante tenía 23 años, justo antes de convertirse en un artista de fama mundial.

Sinatra se ve elegante con un sombrero y haciendo el signo de Ok.

1966 – Los antecedentes del Instagram

“Selfie cuando George Harrison tenía 23 años en un viaje al Taj Mahal, India, 1966”.

Seguramente conoces a alguna persona que viajó por Asia y documentó toda su experiencia a través de selfies.

Bueno, eso es lo que hizo el guitarrista de los Beatles George Harrison cuando fue a India en 1966.

Y además tomó las fotos con una lente ojo de pez.

Para ser justos, Harrison fue parte de una de las bandas que hizo la mejor música de la historia, así que no se lo puede culpar demasiado por sus fotos.

2002 – El invento de la palabra “selfie”

Los australianos son conocidos por acortar palabras agregándoles el sufijo: “-ie”: “barbie” o “tinnie”, son sólo algunos ejemplos.

Por lo tanto, no es sorprendente que el primer registro de la palabra, aparezca en un foro australiano en internet en 2002.

Un hombre llamado Nathan Hope publicó una foto de su labio en el cumpleaños 21 de su pareja y escribió: “Lo siento por el enfoque, era un selfie”.

2011 – El selfie del mono

Ese famoso selfie tomado por Naruto, el macaco negro con cresta, fue obra del fotógrafo David Slater, quien dejó que un grupo de monos jugaran con su cámara.

La foto se convirtió en el centro de una batalla legal sobre quién era el dueño de la imagen.

Un tribunal de Estados Unidos dictaminó que Naruto no podía tener derechos de autor sobre su selfie, porque, claro, es un mono.

2013 – Selfie, la palabra del año

Iba a suceder.

En un año donde los selfies con el Papa se volvieron virales y Barack Obama fue criticado por tomarse un selfie con David Cameron y el primer ministro danés Helle Thorning-Schmidt, el diccionario de inglés Oxford finalmente nombró “selfie” como la palabra del año.

2014 – Récord en internet

If only Bradley’s arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

“Si solo el brazo de Bradley fuera más largo... La mejor foto que he visto #oscars“

La presentadora de los premios Oscar en 2014, la estadounidense Ellen DeGeneres, dijo que quería tener la foto más retuiteada de todos los tiempos.

Posando con un grupo de estrellas que incluyó a Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, rápidamente logró su objetivo.

DeGeneres mantuvo el récord durante tres años, hasta que un chico de 16 años la venció a principios de este año con unos nuggets de pollo.