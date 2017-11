BuenosDíasLA: Llega la navidad al centro de Los Ángeles

La Mega Clínica llega a L.A. Exámenes dentales y de la vista gratuitos ayudarán a cerca de 3,000 personas durante este fin de semana, según representantes Olivia Ávalos y su madre, Teresa Santos, llegaron desde muy temprano ayer a la Mega Clínica, un evento gratuito de salud que se celebra cada año en Los Ángeles. Ambas acudieron para pasar por exámenes físicos, que incluyeron pruebas dentales y visuales. Santos, de 72 años, no distingue a las personas de lejos y la falta de dinero, cuenta, le ha impedido visitar a un oculista. “Es la primera vez que mi mamá va a tener lentes”, dijo Ávalos residente del sur de Los Ángeles y quien aseveró que ni ella ni su madre tienen seguro médico. “Este evento es muy bueno porque de otro modo mi mamá no podría agarrar sus lentes”. Foto Aurelia Ventura

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Nov 19, 2017 at 9:43am PST