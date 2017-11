3 formas de eliminar el drama en tu vida en esta época navideña

Aprende a lidiar con esos familiares o momentos incómodos que se dan durante las reuniones o vacaciones de esta época

Aunque muchos esperan con ansias la llegada de la Navidad, para otros estas fechas resultan ser todo un martirio, pues no hay nada peor que pasar unos días con la familia, quienes no paran de hacer interrogatorios de por qué alguien tomó una decisión en lugar de otra.

Lo ideal es que las vacaciones sean un momento lleno de felicidad y alegría, pero para muchos, es una etapa llena de estrés porque deben convivir con varios integrantes de la familia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tener unas vacaciones llenas de paz?

La escritora Ava Miles, en su libro “Goddesses don’t do drama: Removing toxcitiy from relationships”, te da tres consejos para reducir el drama y el estrés cuando estés con tu familia en esta época navideña.

1. Limitar la interacción con quienes te causan disgusto. Trata de no involucrarte mucho con ellos. lo puedes hacer evitando sentarte junto o cerca de estas personas.

2. Salir de casa. Si hay demasiada gente en casa y hay cosas que no te parecen, lo mejor el salir de ella por unas cuantas horas. Puedes ir de paseo o también puedes ofrecerte para hacer las compras. Tener tu propio espacio aliviará las presiones internas y eso te hará sentir feliz.

3. Cuéntale a alguien cómo te sientes. Si a alguno de tus seres queridos le tienes mucha confianza, cuéntale cuáles son las cosas que te molestan. Puedes emplear las siguientes palabras o frases para hacerlo: Siento… Eso me hace sentir como … Lo que creo que te escuché decir es … Esto es difícil de decir, pero me gustaría compartir esto contigo … No estoy seguro de cómo decir esto … Quiero compartir contigo… Quiero que compartas conmigo… ¿Podemos ser totalmente honestos aquí?…. Esto no me parece muy amoroso ni amable… Quiero entender… Mis sentimientos son mi responsabilidad… Me responsabilizo por mi parte en…

Nunca podemos saber cómo va a responder alguien a cómo nos sentimos. Todo lo que podemos hacer es elegir amarnos a nosotros mismos compartiendo nuestros sentimientos. Nunca sabes. Tal vez tengas un milagro de vacaciones de Navidad y aquella relación que había sido difícil y dura puede que se transforme.