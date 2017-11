Cristian Castro: No soy gay

El actor y cantante aclara los rumores sobre su sexualidad

Cristian Castro ha dicho que no, que no es gay. El intérprete de “Azul” ha dado la cara y habla fuerte y claro sobre los rumores que lo persiguen en torno a su orientación sexual.

“Nunca fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil 500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún travesti ni nada. Nunca me he confundido, a mí no me ha pasado nada, ninguna experiencia gay en ningún momento, ustedes nada más se la imaginaron, pero nunca seré, nunca fui, nunca soy ni nada, nunca les haría una cosa así a mis hijos, eso sí te lo aseguro”, dijo el cantante al diario Reforma.

Cristian parece astiado y está harto de que el rumor sobre su homosexualidad persista. Y ha recalcado que hay muchos otros cantantes que se han vestido de mujer, ya sea para la portada de sus discos, en el video de alguna de sus canciones y nadie los señala asegurando que son gays.

“En un video me vestí de porrista como lo hacen muchos rockeros y no les dicen que son gays. Inclusive Vicentico en la nueva portada de su disco sale completamente vestido de mujer y nadie le dice que es gay”, señaló. “Bruno Mars sale en su video con tubos, haciéndose también el gay, pero nadie dice que es gay, no pueden estar con esa constante de que soy gay porque eso no le va a funcionar a nadie”, expresó el hijo de Verónica Castro, según La Botana.

Pero, una de las razones por las cuales muchos suelen dudar sobre la sexualidad del artista es porque ningún matrimonio le ha durado. Y sin duda, todas sus ex esposas son mujers muy hermosas.

En el año 2003 se casó con Gabriela Bo y para cuando su divorcio estuvo listo, un año después, volvió a pisar el altar esta vez para casarse con Valeria Liberman, de quien también se separó en 2009. Es padre de tres: Rafaella Castro, Mikhail Zaratustra Castro Liberman, Simone Candy Castro Liberman.

En el presente año volvió a casarse, esta vez con la violinista Carol Victoria Urbán Flores, con quien solo duró casado 28 días. El distanciamiento se dio durante la luna de miel.

“Obviamente que estoy consternado, preocupado por eso, porque no es un chiste, no es un juego. Ni modo, está marcada mi vida así, me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces y de pronto no sale que nos llevemos bien. Esa es la verdad“, declaró el intérprete a un programa argentino.