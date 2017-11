Familias de bajos recursos reciben pavos para el Día de Acción de Gracias

Cientos de familias podrán disfrutar de una tradicional cena del Día de Acción de Gracias este jueves luego de recibir pavos y una despensa complete de una organización caritativa este martes.

Norma Santacruz fue de las que llegaron desde tempranas horas de la mañana del martes para recibir el regalo.

La mujer, quien iba acompañada de sus dos hijos, dijo que estaba muy contenta de recibir su pavo ya que su presupuesto no le hubiera permitido hacer una cena para la familia

“Si no fuera por ellos [los donantes], no hubiéramos comido pavo”, dijo Santacruz, de 42 años.

“Nosotros les damos muchas gracias por la ayuda a los que donaron”, agregó.

Detrás de ella Jessica Suárez iba acompañada de sus tres hijos, todos listos para recibir su despensa. “Estamos muy contentos que nos van a regalar este pavo”, dijo la mujer, quien junto a Santacruz fueron de las primeras en la línea.

“Una vez he cocinado el pavo, pero así es como se aprende”, añadió entre risas Suárez.

Las mujeres fueron parte de las 350 familias preseleccionadas para recibir una despensa para el Día de Acción de Gracias de parte de la sociedad de St. Vincent de Paul de Los Ángeles, organización católica que se encarga de ayudar a los pobres y desamparados.

En su sexto año consecutivo St. Vincent de Paul ha traído alegría y celebración a cientos de residentes de las áreas aledañas a sus iglesias y centros de ayuda.

Susana Santana, subdirectora ejecutiva de la sociedad, dijo estar orgullosa de ayudar a los más necesitados.

“En esta ocasión recibimos 450 pavos, 100 más de los que se habían comprometido a donar”, dijo Santana.

Los pavos fueron donados por SYSCO, una red de distribución de servicios alimenticios más grande del mundo. Otras compañías grandes y pequeñas como Whole Foods, el restaurante Mijares de Pasadena, Shoe Palace Co. y John and Tess Clair agregaron su parte a la causa con más comida y voluntarios.

“Se les informó a las familias en sus iglesias, en los Boys and Girls clubs y en otras localidades”, explicó Santana.

Para la señora Adriana Mendoza, quien es madre de cinco, el pavo y los víveres que le regalaron es un excelente gesto previo al Día de Acción de Gracias.

“Es muy bueno lo que han hecho. Esta es la segunda vez que lo hago, el año pasado lo hice en mole y esta vez lo vamos a freír”, dijo la mujer de 34 años.

“Gracias por darnos la oportunidad de tener una cena y un pavo para el Día de Acción de Gracias”, dijo Mendoza mientras acompañada de sus hijos salían contentos con su despensa.