Los equipos chicos que ganaron la Copa Libertadores

A propósito de la final Gremio-Lanús

Lanús es finalista de la Copa Libertadores. Un equipo pequeño de Buenos Aires disputará el título contra Gremio de Porto Alegre, uno de los grandes de Brasil, que busca su tercer título de la historia en el torneo de CONMEBOL.

Ganar a nivel internacional no será nuevo para el club granate de Argentina ya que triunfó en la Copa CONMEBOL de 1996 y la Copa Sudamericana de 2013. Lanús es de finanzas limitadas, pero organizadas. Un modelo institucional para el continente. Sin embargo, conquistar la Libertadores es una gesta reservada para los poderosos de cada país en Suramérica. Pocos equipos chicos han podido levantar el trofeo o ser finalistas. Aquí un repaso a los clubes que fueron David en el torneo.

Estudiantes de La Plata

Es el gran chico de la Libertadores ya que la ha ganado en cuatro ocasiones. Todo empezó con la llegada del técnico Osvaldo Zubeldía a finales de los sesenta. Estudiantes fue el equipo chico que dejó de temer a los grandes. Sus tácticas fueron criticadas pero efectivas. Era letal en la pelota quieta y fuerte defensivamente. Ganó la Libertadores en 1968, 1969 y 1970 con un equipo que contaba con jugadores como Juan Ramón Verón, Eduardo Luján Manera y Carlos Salvador Bilardo. Los derrotados fueron Palmeiras, Nacional de Uruguay y Peñarol. Estudiantes volvió a ganar la Copa en 2009 con Juan Sebastián Verón, el hijo de Juan Ramón, como figura central. El derrotado fue Cruzeiro de Belo Horizonte. Estudiantes tiene seis títulos de fútbol argentino y ha descendido dos veces. Nunca ha sido considerado un grande de Argentina.

Argentinos Juniors

El equipo que vio debutar a Diego Maradona ganó la Libertadores en 1985. Lo hizo en tres partidos contra América de Cali. Los equipos jugaron un partido de desempate en Asunción, Paraguay, que terminó empatado 1-1. Argentinos se impuso en los penaltis. En ese equipo jugaba Claudio Borghi, el delantero conocido por sus rabonas, que luego entrenó a la selección de Chile, y Sergio Batista, campeón del mundo en México 1986. El equipo apodado como El Bicho es conocido por su cantera. Además de Maradona y Borghi, también sacó a Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Federico Insúa. El equipo ha descendido varias veces. Su último regreso a primera división fue en junio de 2017.

Once Caldas

El equipo colombiano dio el golpe en 2004 cuando venció a Boca Juniors en una tanda de penales después de empatar 1-1 en el marcador agregado. Fue la segunda vez que un equipo colombiano ganó la Libertadores. Boca Juniors –que no quiso recibir medallas de subcampeón– no fue el único grande que el Once derrotó en 2004. También cayeron Santos y Sao Paulo de Brasil. Su técnico Luis Fernando Montoya quedó cuadrapléjico después de ganar el título cuando fue víctima de un asalto a mano armada. El Once tiene cuatro títulos del torneo colombiano.

Nota: El lector preguntará por Olimpia de Paraguay y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. No están incluídos debido a que son equipos grandes en sus países.