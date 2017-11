¿Se convertirá la tumba de Charles Manson en un lugar de adoración?

¿Quién reclamará su cadáver? ¿Quién pagará los procedimientos? ¿Qué ha pasado con otros asesinos en serie en el pasado?

Charles Manson, el infame líder de una secta que inspiró una oleada de asesinatos salvajes en la década de 1960, está muerto. Y ahora la pregunta es: ¿qué debería pasar con su cuerpo?

Las autoridades de California buscarán una solución que sea equilibrada entre lo práctico y el respeto a las familias de las víctimas.

También querrán evitar una decisión que derive en la elección de un sitio que se convierta en un santuario macabro.

Esto es lo que se sabe sobre las distintas opciones de funeral.

¿Dónde está el cuerpo?

La oficina del sheriff en el condado de Kern, en California, le dijo al diario Los Angeles Times que el cuerpo de Manson está bajo custodia, tras morir por causas naturales el domingo.

Por ley estatal, los familiares de Manson tienen diez días, hasta el 29 de noviembre, para pedir el cuerpo o rechazar hacerlo.

Si sus familiares no quieren, tendrán que ser los funcionarios de prisión los que preparen su entierro o cremación.

El proceso normal en Kern County es que los restos que no se reclaman sean sepultados en un cementerio en Bakersfield.

¿Quién pagará el funeral?

Si no se lleva a cabo privadamente, esta ingrata tarea recaerá sobre los contribuyentes de Estados Unidos, al igual que el coste estimado de US$2.3 millones por mantenerlo entre rejas durante más de cuatro décadas.

Sin embargo, ha habido reportes en medios del país de que el nieto de Manson, Jason Freeman, está considerando el tema.

“Voy a moverme para tener un entierro apropiado”, le dijo al diario The New York Daily News, “hablaré seguro con el círculo cercano de gente que quiere a mi abuelo y que quizás sepan más sobre dónde le gustaría estar. Estoy trabajando para hacer mi parte”.

Se cree que Freeman es el único familiar conocido de Manson, el hijo de su único hijo, Charles Manson Jr, que se suicidó en 1993.

Ahora tendrá que probar esto a las autoridades de prisiones.

¿Quién se queda con sus pertenencias?

No está claro todavía si Manson dejó un testamento. Si no lo hizo, y no aparece nadie, sus posesiones serán inventariadas. Los fondos podrían ser usados para cubrir los gastos de cremación o entierro.

Cualquier otro dinero o efectos personales se mantendrían en custodia por un año. Tras eso, las posesiones de Manson pasarían al Estado, y en teoría podrían ser subastadas.

Es dudoso si el estado de California consideraría eso apropiado, dada la tendencia de Mason a atraer a seguidores trastornados que idealizan sus crímenes.

¿Qué pasó con otros asesinos en serie tras su muerte?

Esta cuestión emergió en Reino Unido a principios de mes después de que un juez del Tribunal Supremo sentenciara que los restos del asesino de niños Ian Brady debían ser desechados “sin música ni ceremonia”.

Brady torturó y asesinó a cinco niños en los 60.

Sus restos se echaron al mar, en una urna hecha de sal, en medio de la noche.

En Estados Unidos, Ted Bundy fue ejecutado por los crímenes que cometió en 1989, y su cuerpo fue cremado en Florida. No hubo un funeral público.

Bundy, quien confesó más de 30 asesinatos, había pedido que sus cenizas fueran diseminadas en la Cordillera de las Cascadas, en el estado de Washington, donde se encontró al menos a cuatro de sus víctimas.