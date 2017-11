Reporte acusa a la policía de Anaheim de usar de sobremanera la fuerza excesiva

La agencia del orden dice que dan la bienvenida a cualquier investigación

Un informe publicado el lunes demostró un alto índice de muertes que involucran a agentes del departamento de policía de Anaheim, el cual excede grandemente a otras agencias de la ley de tamaño similar o mayor.

La publicación fue hecha por la ACLU de California sobre el uso de fuerza excesiva. Según el informe, el FBI demuestra datos que Anaheim ocupó el noveno lugar entre las 60 ciudades más grandes de Estados Unidos en 2015 en cuanto a la tasa de muertes relacionadas con los oficiales durante los arrestos. Solo el año pasado, la tasa de muertes involucradas en la policía por cada millón de residentes en Anaheim superó a la de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Atlanta, Boston y la mayoría de las otras ciudades grandes.

“Anaheim, que le gusta llamarse a sí misma la ‘ciudad de la bondad’, debe lidiar con el impacto desigual del uso de la fuerza letal por parte de su departamento de policía sobre las comunidades de color de bajos ingresos”, dijo Jennifer Rojas, co autora del informe y miembro de ACLU SoCal Community Advocate and Policy Advocate. “Es crítico que se establezca una verdadera supervisión civil independiente, no en deuda con la ciudad, para examinar las acciones del departamento de policía”.

El informe de la ACLU se basa en el estudio y análisis de informes policiales y forenses, artículos periodísticos y datos recopilados por la Oficina del Fiscal General de California y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Este principalmente examina el lapso de tiempo de 2003 a 2016, durante el cual 33 personas murieron después del uso de la fuerza por agentes de la policía de Anaheim. De ellos, 29 recibieron disparos, tres fueron golpeados con Tasers y uno fue colocado en un estrangulador.

Casi el 40% de las víctimas mortales de la fuerza relacionada con el arresto estaban desarmadas.

La tasa de homicidios policiales no está relacionada con la tasa de criminalidad de Anaheim. De hecho, en 2014, la ciudad fue clasificada como la segunda más segura de los delitos violentos de las 50 ciudades más grandes del país, según las estadísticas del FBI.

La gran mayoría de los asesinados eran afroamericanos o latinos, superando el porcentaje de población de esos grupos raciales en la ciudad. Por ejemplo, aunque las personas afroamericanas constituyen menos del tres por ciento de la población de Anaheim, el 12% de los que murieron después del uso de la fuerza por parte de la policía eran afroamericanos.

Otro factor descubierto por el informe examina a los oficiales que están involucrados en múltiples incidentes de disparos. Poco más de la mitad de los disparos mortales de la policía de Anaheim fueron cometidos por oficiales que habían participado en al menos otro tiroteo.

“El número de asesinatos de tiradores repetidos plantea preguntas sobre el manejo de tiroteos de la Policía de Anaheim, qué tan eficazmente identifican a los oficiales que usan fuerza letal con demasiada facilidad y su incapacidad para evitar que los oficiales involucrados en un tiroteo fatal maten de nuevo”, dice el informe.

La principal recomendación hecha en el informe es que se cree un nuevo organismo de supervisión independiente para proporcionar una supervisión civil significativa de la policía. Este nuevo cuerpo debe estar comprometido con la comunidad en lugar del departamento de policía y otras agencias de la ciudad.

En respuesta el jefe de policía en funciones de Anaheim Julián Harvey dijo que es lamentable el reporte que cuenta con declaraciones erróneas que afectan a la ciudad.

“Tomando solo una de estas imprecisiones, por ejemplo, y nuestro departamento estaría en el puesto 28, en lugar de noveno, en el uso de la fuerza letal entre las ciudades más grandes de Estados Unidos”, dijo Harvey. “Cualquier pérdida de vidas en nuestra ciudad es desafortunada, y el uso de la fuerza letal es siempre el último recurso. Esperamos aclarar el récord ya que nuestra ciudad considera los próximos pasos con nuestra Junta de Revisión de la Policía en diciembre”.

Harvey dijo que la policía de Anaheim da la bienvenida a una evaluación siempre y cuando sea “abierta y honesta”.

“Hemos acercado a nuestros agentes a los vecindarios a los que sirven y hemos creado nuevas formas para que la comunidad comparta sus inquietudes con nosotros”, dijo Harvey.