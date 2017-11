Retrato de un robot gana premio de fotografía y crea polémica

Una imagen de un robot japonés ganó el tercer puesto en un certamen de fotografía internacional, lo que ha provocado una nueva polémica sobre la incursión de la tecnología en ámbitos fuera de lo estrictamente científico.

La imagen de la fotógrafa finlandesa Maija Tammi que retrata a una robot japonesa de nombre Erica y que al parecer, al no ser protagonizado por una persona, iba en contra de las reglas del Taylor Wessing Photographic Portrait Prize.

Third Prize and the John Kobal New Work Award for a photographer under 35 is awarded to Maija Tammi from Finland for her portrait of a Japanese android called Erica. This is the first time that a shortlisted photographer has also won the John Kobal New Work Award. #PhotoPrize pic.twitter.com/10g5J4fBCw

— Portrait Gallery (@NPGLondon) 14 de noviembre de 2017