Acusan de acoso sexual a fundador de Pixar y creador de “Toy Story”

John Lasseter se tomó "seis meses sabáticos" luego de que emergieran varias acusaciones de conductas sexuales inapropiadas

Desde abrazos no deseados hasta agarrones y besos: de eso acusan a John Lasseter, fundador de los estudios de animación Pixar, propiedad de Disney.

El creador de la saga animada “Toy Story” es el último hombre fuerte de Hollywood acusado de acoso sexual por personas que trabajaron en y para Pixar.

Desde que explotó el escándalo del productor cinematográfico Harvey Weinstein, quien durante décadas actuó como depredador sexual según decenas de testimonios, otros en la industria han sido señalados de acoso y abuso, como el actor Kevin Spacey y el comediante Louis C.K.

De acuerdo con un reportaje publicado este martes por la revista The Hollywood Reporter, Lasseter es conocido dentro de Pixar y de la industria cinematográfica por “agarrar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos” sin consentimiento.

Múltiples fuentes incluso dijeron a la revista que la actriz y guionista Rashida Jones abandonó la producción de “Toy Story 4”, anunciada para 2019, debido a “un avance no deseado” de Lasseter.

En un comunicado enviado al diario The New York Times, Jones desmintió la información, pero reconoció que en Pixar existe una “cultura en la que las mujeres y personas de color no tienen una voz creativa igualitaria”.

Ante las acusaciones, Lasseter envió un correo electrónico interno anunciando que se tomaba “seis meses sabáticos” como jefe creativo de la división de animación de Disney.

En el texto, pidió disculpas a “cualquiera que alguna vez haya recibido un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintieran que cruzó la línea de cualquier manera o forma”.

“No importa cuán benigna sea mi intención, todos tienen derecho a establecer sus propios límites y a ser respetados”, agregó el hombre de 60 años que revolucionó la industria del cine infantil en las últimas dos décadas con películas animadas como la propia “Toy Story”, “A Bug’s life” (Bichos) y “Cars”.

Disney, por su parte, informó en un comunicado: “Estamos comprometidos a mantener un entorno en el que todos los empleados sean respetados y estén empoderados para trabajar en su máximo potencial”.

“Apreciamos la franqueza de John y su sincera disculpa, y apoyamos totalmente su tiempo sabático”.

La última película de Pixar, “Coco”, ambientada en la tradicional celebración del “Día de Muertos”, se estrenó el 20 de octubre en México y se convirtió en la más taquillera de la historia del país.