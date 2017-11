Cenas del Día de Acción de Gracias para los más necesitados en Los Ángeles

Entre miércoles y jueves se planean distribuir miles de platos de comida gratis

Miles de personas de bajos recursos que no podrán preparar su propia cena del Día de Acción de Gracias en casa tuvieron la oportunidad de recibir un plato de comida junto a familiares, amigos y desconocidos el miércoles por la mañana.

Por 73 año consecutivo, la agencia caritativa Los Angeles Mission de la zona de Skid Row se encargó de proveer un festín a los necesitados y desamparados.

La cena anual del día de Acción de Gracias no solo atrae a personas sin hogar. También a familias trabajadoras que no tienen tiempo de cocinar su propia cena. La Misión alimenta a cientos de familias sin hogar y desamparados todos los días, los 365 días del año.

Las cenas continúan

Estas acciones caritativas continuarán este jueves cuando la Misión Fred Jordan del centro de Los Ángeles haga lo mismo en el propio Thanksgiving.

Más de 1,000 voluntarios se encargaron de cocinar este miércoles una tonelada de piernas de pavos, 80 galones de gravy, 585 libras de judías verdes, 560 libras de batatas dulces, 500 libras de puré de papas, zanahorias glaseadas, duraznos con especias, salsa de arándanos y cientos de pasteles de calabaza .

Empezando a las 10:00 a.m. de este jueves, la Misión empezará a distribuir los platillos entre los invitados, que además recibirán una bolsa llena de alimentos y hasta calcetines nuevos.

Las personas interesadas en donar pueden visitar https://fjm.org



Este jueves también, docenas de voluntarios se reunirán en el colegio de Compton para preparar más de 10,000 cenas festivas que se distribuirán en todo el sur de California desde Compton hasta San Diego.

En su quinto año consecutivo, la Cena de Acción de Gracias de West Coast Mozel Sanders ofrece cenas tradicionales de Acción de Gracias a las familias que no tienen empleo, ancianos, enfermos y personas de clase trabajadora que no pueden comprar los alimentos del festín tradicional, los estudiantes que no pueden llegar a casa y los necesitados de una comida en las vacaciones.

Entre los voluntarios estarán funcionarios electos locales y otros líderes cívicos, políticos y religiosos de Compton.

En Anaheim La Casa García Restaurant y We Give Thanks, Inc., una organización benéfica sin fines de lucro fundada por el restaurador y filántropo Frank García, han servido cenas gratuitas de Acción de Gracias por los últimos 30 años.

El evento que ha tomado lugar en el Honda Center durante los últimos 10 años sirve a los más necesitados del condado de Orange. El año pasado, se sirvieron más de 600 pavos, 3.000 pasteles y 5,000 libras de papas, además de otros alimentos para acompañar la cena de Acción de Gracias.

Este año se espera repartir más de 15,000 platos de comida en el evento que cuenta con la colaboración de más de 1,500 voluntarios listos desde las 6 de la mañana.

Las comidas se servirán a partir de las 11:00 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para más información o hacer una donación visite: http://www.wegivethanksinc.org