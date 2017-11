Supuesta exnovia de Luis Miguel responde a quienes la critican con un contundente mensaje

Estamos viviendo en un mundo banal-mortal-virtual; en el que se nos invita a amar lo material, el descontrol, lo vacío, y no se nos invita a abrir nuestro corazón. Ahora resulta que tener es mas importante que ser (bullshit) y me perdonan la expresión!. Acaso ser desprendido, olvidarnos de los valores, de lo esencial, nos lleva a ser cool? SE VOLVIERON LOCOS O QUE? La vida no es un emoji, la vida son valores, ideales, responsabilidades, meterle el pecho, tener sensibilidad, entender que todos somos iguales, a todos nos corre la sangre en las venas (eso quiero creer). La verdadera conexión nos alimenta! la necesitamos. Abre tu corazón, expresa lo que sientes! Dí lo que deseas! La magia está mas allá del miedo! no tengas temor a soltar y escapar si te das cuenta de que en el lugar en donde estás no florece nada por mas abono que le pongas, vete a donde puedas ser tu! yo escogí poder ser yo y comprendí que no soy Gal Gadot y que no voy a salvar a nadie! mas que a mi misma! con mis jeans rotos, con mis sonrisas, con mis miles de amigos! con mi personalidad a todo dar, sin parámetros, sin reglas, la única y fundamental condición ha sido “ser yo misma” y que te valga madre todo y saben que? vale la pena, ser feliz es lo mas importante. Nunca había esperado tanto para cometer lo que algunos llaman un error, yo he decidido llamarlo un despertar, y vaya despertar. Yo personalmente no voy por la vida haciendo judgments de ningún tipo, espero que ustedes tampoco, venimos a ser felices, esa es la prioridad, así que despierten! en unos años van a querer tener la edad que tienen hoy para hacer lo que no estás haciendo por miedo al que dirán. Que no se te pase la vida! Wake up! es yaaaa! Yo una mañana me desperté… y me escapé! Me tiré de un barco del cual no sé ni quien es el dueño! 🛩 crece! vuela!. Hay cosas que no se negocian. Big love y las mejores vibras para todos. De los cobardes no se ha escrito nada porque de los valientes se ha dicho todo y yo de cobarde no tengo ni un pelo.

