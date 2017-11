Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

No te pierdas el estreno de la esperada cinta "Coco" o disfruta de las exhibiciones de arte y conciertos que llegan a nuestra ciudad

Jueves 23

‘Coco’ en El Capitán

En México, “Coco” ha causado furor por la forma como los estudios Pixar han abordado en este filme animado el tema del Día de los Muertos y de la unión familiar. La historia de Miguel, un niño que no comprende por qué sus papás y abuelos se oponen a que se dedique a la música, llega por fin a la pantalla grande. El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) la estrena por todo lo alto con la presencia de un mariachi y con bailarines de danza folclórica antes de cada función durante los fines de semana, hasta el 10 de diciembre. Boletos $13 a $26. Informes (818) 845-3110 y elcapitantheatre.com.

Exhibición “Up Close”

La exhibición “Up Close: Michelangelo’s Sistine Chapel”, que se muestra en el Westfield Topanga ( 6600 Topanga Canyon Blvd., Canoga Park) incluye decenas de fotografías de los frescos que adornan las paredes y techo de la Capilla Sixtina del Vaticano, en Roma. Las reproducciones, casi de tamaño real, permiten a los espectadores ver de cerca, y con lujo de detalle, los magníficos trabajos que Miguel Ángel hiciera hace cientos de años. Abierto todos los días hasta el 31 de diciembre. La galería se encuentra a un lado de The Cheesecake Factory. $10. Informes westfield.com/upclose.

Tres obras de Michelangelo

Tres piezas maestras realizadas por Michelangelo Merisi, mejor conocido como Caravaggio, y que se encuentran en la Galleria Borghese de Roma, hicieron su debut esta semana en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) bajo el nombre de “Caravaggio: Masterpieces from the Galleria Borghese”, y estarán expuestas hasta febrero de 2018. Las obras, que abarcan varias etapas de su carrera, permiten apreciar aspectos importantes de la corta pero intensa carrera del artista que murió en 1610. Entrada gratis. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Proyección especial de “Star Trek”

Para quienes no festejan el Día de Acción de Gracias, el New Beverly Cinema (7165 Beverly Blvd., Los Angeles) les ofrece una alternativa: ver la cinta de 1986 “Star Trek IV: The Voyage Home”. Dirigida por Leonard Nimoy, la película cuenta que mientras la tripulación Enterprise es sometida al tribunal de la Federación por sus acciones en La búsqueda de Spock, un vacío enorme amenaza la Tierra. Y son Kirk y compañía los únicos capaces de evitar el desastre. 8 pm. Boletos $8. Informes (323) 938-4038 y thenewbev.com.

Sábado 25

Rock pop de España

Casi dos años le tomó al cantante Pau Donés recuperarse del cáncer que le fue detectado. Luego de haber dejado su carrera musical para tratar la enfermedad, vuelve con “50 Palos”, un disco que celebra su medio siglo de vida y los 20 años que tiene sonando su banda, Jarabe de Palo. También es el nombre de la gira que lleva el grupo español por Estados Unidos y por otras partes del mundo, y que llegará al Whisky A Go-Go (8901 Sunset Blvd., West Hollywood) a las 8 pm. Boletos $35. Informes (310) 652-4202 y ticketweb.com.

Reik trae Des Amor

Reik, la banda de pop originaria de Mexicali, México, trae su Des Amor Tour al Dolby Theatre (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde sus integrantes, Jesús Navarro (voces), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Bibi Marín (guitarra eléctrica), presentarán los temas más conocidos de su repertorio así como lo más nuevo de sus composiciones. 7:30 pm. Boletos de $65 a $175. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Para los amantes de “The Beatles”

La recién formada Los Angeles Classic Rock Orchestra, liderada por Anthony Bonsera, presenta el programa Celebrating The 50th Anniversary of The Beatles’ Album, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ and The Beatles’ Album, ‘Abbey Road’, en el que participa como invitado Kosh, diseñador de varias de las famosas portadas de los discos de los Beatles, así como Josh Bedlion, Brendan McKian y Spencer Rowe en las voces. El concierto se efectuará en los Swing House Studios (3229 Casitas Ave., Los Angeles). 8:30 pm. Boletos $30. Informes (215) 630-0612 y tawneelynn.com/lacro.

Domingo 26

Disney Junior en vivo

Los personajes de la serie de televisión de Disney Junior, PJ Masks, cobran vida en el espectáculo PJ Masks Live!, que llega al Microsoft Theater (777 Chick Hearn Court, Los Angeles) como parte de su primer gira por Estados Unidos. Luego de su recorrido por Estados Unidos, la tropa viajará al Reino Unido y a Australia. Por supuesto que estarán sobre el escenario Catboy, Owlette, Gekko junto con sus Baddies. La serie es sobre tres amigos que cuando se ponen sus piyamas por las noches se convierten en sus amuletos de animales. 2 pm. Boletos $19.50 a $49.50. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Martes 28

La vida de Chavela

No era mexicana pero como si lo hubiera sido. Chavela Vargas interpretó la música vernácula de ese país como cualquiera de los cantantes más representativos de ese género. Ese aspecto de su vida, así como su pasión por el tequila, los cigarros y México, quedaron plasmados en “Chavela”, el documental sobre este personaje que incluye entrevistas y videos de sus presentaciones. Se proyectará a las 7:30 pm en el Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles). Entrada gratis. Al terminar habrá una sesión de preguntas y respuestas con la directora del filme, Catherine Gund. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Miércoles 29

Astrid Hadad en el Hammer

También en el Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles), y como parte de la iniciativa del Getty, Pacific Standard Time LA/LA, se presentará la cantante y performer mexicana Astrid Hadad, que trae a la ciudad “(De)construir la mexicanidad”, un espectáculo mezcla de conferencia e interpretación, en el que luce sus hilarantes y estrambóticos atuendos. Para este programa, Hadad recontextualiza símbolos populares mexicanos, como la virgen, la bandera, el cactus, el corazón, la madre y la frontera. La entrada es gratuita. 7:30 pm. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.