GMC Sierra 2500HD All Mountain concept lista para el invierno

El invierno ya está a la vuelta de la esquina y GMC lo sabe. Por esa razón ha develado la GMC Sierra 2500HD All Mountain concept, una auténtica máquina trepadora de nieve única en su género, que debutará esta semana en Vail Mountain.

Este singular vehículo para recorrer los caminos nevados más difíciles del planeta, está fabricado sobre la base de la GMC Sierra 2500HD Denali 4WD Crew Cab, lo que significa que es impulsada por el motor V-8 turbodiesel de 6.6L de la familia Duramax que entrega 445 caballos de fuerza y 910 libras-pie de torsión, a través de una transmisión Allison 1000 de seis velocidades.

Entre los accesorios exclusivos de GMC Sierra 2500HD All Mountain concept, especialmente diseñada para las aventuras en la nieve tenemos tecnología Mattracks y una completa lista de accesorios que incluye sistema de orugas Mattracks 150 Series Tracks pintados en color rojo, gráficos específicos en la carrocería.

GMC Sierra 2500HD All Mountain concept, equipo interior

La lista de accesorios prosigue con luces Led bajo la carrocería, rack para snowboard Thule, barra con luces Rigid E-Series. A nivel interior GMC Sierra 2500HD All Mountain concept ofrece las comodidades propias del modelo del cual toma su base y añade un sistema de audio que incluye amplificador y bocinas Kicker.

Si piensas ir de vacaciones de invierno 2017 a Vail, lo más probable es que tengas oportunidad de ver de cerca esta impresionante pick uo, ya que permanecerá en exhibición durante la temporada de invierno como parte de una asociación exclusiva anunciada a principios de este año con Vail Resorts, Inc.

Si no planeas ir tan lejos, entonces puedes visitar el Auto Show de Los Ángeles 2017 donde estará en exhibición un concepto similar de Sierra All Mountain, construido sobre la plataformade la GMC Sierra 2500HD All Terrain X.